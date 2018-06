Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) während des Gipfels der EU Staats- und Regierungschefs. (dpa)

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die anderen Staats- und Regierungschefs beim Brüsseler EU-Gipfel haben ihre zentrale Debatte über das Streitthema Migration begonnen. Mit etwa einstündiger Verspätung kamen die Gipfelteilnehmer am Donnerstag zum Abendessen zusammen. "Ich erwarte, dass das eine lange und schwierige Diskussion wird", sagte ein EU-Diplomat.

An das Ergebnis der Migrationsdebatte knüpft Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conte seine Zustimmung zur Abschlusserklärung. Ein gemeinsames Dokument ist nur möglich, wenn alle Gipfelteilnehmer zustimmen. Offenbar wollte Conte damit ein Druckmittel in der Hand behalten. Denn er hatte schon am Nachmittag gedroht, die gesamte Gipfelerklärung nicht mitzutragen, wenn die EU-Partner der Regierung in Rom beim Thema Asyl nicht entgegenkommen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte ursprünglich vor, erste Beschlüsse zur Handelspolitik und Verteidigungspolitik bereits am Nachmittag im Konsens billigen zu lassen. Dies wollte Conte nicht akzeptieren, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß.

Merkel unter Druck

Auf dem europäischen Gipfel in Brüssel wird es am Abend um die strittigen Themen Asyl und Migration gehen. Es wird diskutiert, ob Sammellager in Nordafrika eingerichtet werden sollen. Jean-Claude Juncker ist dagegen, er warnte vor neokolonialistischem Verhalten der EU. "Ich mache darauf aufmerksam, dass wir hier in Brüssel nicht entscheiden können für die nordafrikanischen Länder. Ich bitte da um einiges an Zurückhaltung", sagte Juncker am Donnerstag.

Unter hohem Erfolgsdruck sucht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dort nach einem Ausweg aus dem erbitterten Asylstreit mit der CSU. Bis zum Wochenende will sie eine europäische Lösung präsentieren, die Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer vom nationalen Alleingang bei Zurückweisungen von mehr Migranten an der deutschen Grenze abhält.

Als weitere Themen des zweitägigen Treffens nannte Merkel auch die Reaktion auf die von den USA verhängten Strafzölle und warnte vor einer Spirale der Handelsbarrieren.

Am Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs über den Stand der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien und über die deutsch-französischen Vorschläge zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion sprechen.

(dpa)