Bei ihrer Berufung nach Brüssel galt Stella Kyriakides (65) als Shooting-Star der neuen Europäischen Kommission von Ursula von der Leyen. Die Christdemokratin aus Zypern hatte sich über die Grenzen der kleinen Mittelmeer-Insel hinaus einen Ruf als Kämpferin gegen Brustkrebs erworben, nachdem sie selbst zwei Erkrankungen überstanden hatte. Und da die Krebsbekämpfung schon im EU-Wahlkampf 2019 eine große Rolle gespielt hatte, schien die Politikerin aus einer Familie mit besten Beziehungen zur hohen Politik ihres Landes eine ideale Besetzung für den Posten der Gesundheitskommissarin. Es gab zwar angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse wie der Beteiligung an einem Brüsseler Unternehmen leichten Unmut. Aber der war leicht zu überwinden: Noch vor ihrem Amtsantritt trennte sich Kyriakides von den Firmenanteilen – alles sauber.

Dann kam die Corona-Krise, die gelernte Psychologin musste Impfstoff beschaffen, was bekanntermaßen gründlich misslang. Erst Anfang dieses Jahres wurde die Zuständigkeit innerhalb der Kommission für die Vakzine neu geordnet. Nun ist Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton zuständig. Seither ist es auffallend ruhig um Kyriakides geworden. Bis jetzt. Denn seit einigen Wochen gerät die Christdemokratin zunehmend unter Druck. Ihr Mann Kyriakos Kyriakides, der als „Director“ oder „Chairman“ bei neun Firmen tätig sein soll, hatte – Recherchen des ARD-Magazins „Panorama“ zufolge – von der Staatsbank mehrere Kredite über insgesamt vier Millionen Euro erhalten. Bei dem Kreditgeber handelt es sich um das zweitgrößte Geldhaus Zyperns, der Cyprus Cooperative Bank, die in der Finanzkrise mehrfach mit Steuergeldern saniert werden musste. Sie gehört dem zyprischen Staat.

Rechnungshof stuft Kreditvergabe als „sehr problematisch“ ein

In Brüssel führte das schnell zu Fragen, ob möglicherweise der herausragende Job von Stella Kyriakides eine Rolle spielte. Schließlich konnte der Ehemann laut Rechnungshof keine ausreichenden Sicherheiten anbieten. Bislang waren das alles Gerüchte. Doch nun hat der Rechnungshof des EU-Landes im Mittelmeer die Kreditvergabe als „sehr problematisch“ eingestuft. Gegenüber „Panorama“ sagte Rechnungshofpräsident Odysseas Michaelides: „Wir sind dazu da, die Fakten zu liefern, nicht um politisch zu bewerten. Jeder Bürger kann sich sein eigenes Bild davon machen, ob solche Geschäfte legitim sind oder nicht.“

Zu diesen Fakten gehört offenbar auch, dass der Kyriakides-Ehemann das Darlehen für eine Firma namens Maralo erhielt, die aber in der aktuellen Vermögenserklärung der EU-Kommissarin nicht auftaucht, obwohl er als „Director“ ausgewiesen wird. Die Kommissarin gab gegenüber dem Fernsehmagazin an, dass sie „keine persönliche Beteiligung an dem Thema hatte“. Ihr Mann betonte, alle Geschäfte, an denen er beteiligt sei, hätten immer auf den Richtlinien der Regulierungsbehörden basiert.

Kampf gegen Korruption

Dagegen steht das Wort des Rechnungshofes, der auf Zypern einen herausragenden Ruf hat. Denn die Rechnungsprüfungsbehörde war es, die beim Kampf gegen Korruption an vorderster Front stand und maßgeblich zum Stopp der Geschäfte mit sogenannten Goldenen Visa beitrug. Noch bis Ende des vergangenen Jahres verkaufte die Regierung Millionären aus aller Welt EU-Pässe gegen Investitionen in Höhe von mindestens zwei Millionen Euro.

In Brüssel werden inzwischen Stimmen laut, die von Kyriakides zusätzliche Erklärungen fordern. Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold sagte: „Gerade angesichts der Härten der Corona-Krise brauchen wir volle Aufklärung, und sie (die EU-Kommissarin, d. Red.) muss sagen, ob sie Einfluss auf die Geschäfte hatte.“