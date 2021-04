Künftig will die EU-Kommission vor allem auf Impfstoffe setzen, die auf der neuartigen mRNA-Technologie basieren. (HANS PENNINK)

Die EU-Kommission plant bei künftigen Impfstoff-Bestellungen offenbar ohne die Impfstoffe von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson. Beide Vektorimpfstoffe waren zuvor wegen des Verdachts, Hirnvenenthrombosen auslösen zu können, ins Gerede gekommen.

Erst am Dienstag hatte der US-Hersteller Johnson & Johnson den Europa-Start seines Impfstoffs verschoben. Zwar widersprach am Mittwoch ein hoher EU-Beamter Berichten, wonach die Verträge mit den beiden Konzernen nicht verlängert und die Hersteller bei künftigen Bestellungen nicht mehr berücksichtigt werden sollten. „Dazu ist es viel zu früh“, hieß es aus der Kommission. Gleichzeitig betonte die EU-Behörde, die die Beschaffung der Impfstoffe im Auftrag der Mitgliedstaaten organisiert, man wolle künftig vor allem auf jene Stoffe setzen, die auf der neuartigen mRNA-Technologie basieren.

Mehr zum Thema Gesundheitsrisiken Corona-Impfstoff: Johnson & Johnson verschiebt Europa-Start Ein neuer Rückschlag bei den Impfungen gegen Corona droht. Wie beim Impfstoff von Astrazeneca wurden auch beim Vakzin von Johnson & Johnson Thrombosen erfasst. Wie geht ... mehr »

Damit kommen nur die bisher zugelassenen Präparate von Biontech/Pfizer sowie Moderna infrage. Sollte das Vakzin des deutschen Herstellers Curevac wie erhofft ebenfalls im zweiten oder dritten Quartal von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zertifiziert werden, könnte auch dieser Impfstoff langfristig genutzt werden. Biontech kündigte am Mittwoch an, bis Ende Juni zusätzlich 50 Millionen Dosen an Deutschland und die anderen EU-Staaten zu liefern.

„Die Zukunft gehört den mRNA-Impfstoffen“, sagte der CDU-Europapolitiker und Mediziner Peter Liese. „Sie sind offensichtlich wirksamer als die Vektorimpfstoffe und scheinen auch ärmer an Nebenwirkungen zu sein. Der wichtigste Vorteil aber ist, dass man sie schneller und gezielter an Mutationen anpassen kann.“ Die EU-Kommission will demnächst bis zu 1,8 Milliarden Dosen der neuartigen Impfstoffe für Auffrischungen sowie für Kinder und Jugendliche ordern. Es geht dabei um Verträge für die Jahre 2021 bis 2023.

Mehr zum Thema Biontech bis Johnson & Johnson Vier Corona-Impfstoffe im Vergleich Im Kampf gegen Corona darf in der EU voraussichtlich bald auch der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson genutzt werden. Wo gibt es bei den zugelassenen Präparaten ... mehr »

Nach Darstellung der Kommission gilt als ein Kriterium für die Auftragsvergabe, dass es sich um mRNA-Impfstoffe handeln soll. Damit wären Astra-Zeneca und Johnson & Johnson, deren Verträge mit der EU nur für dieses Jahr gelten, ebenso aus dem Rennen wie der russische Impfstoff Sputnik V. Dieser wird derzeit von der EMA geprüft.

Tatsächlich gelten die Vakzine von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson als Übergangs-Impfstoffe, die für die Erstversorgung bis zum Sommer als wichtiger Beitrag zentral sind. Allerdings haben aufgetretene Nebenwirkungen in Form von Thrombosen mehrfach für Unterbrechungen der Impfkampagnen sowie für Altersbeschränkungen gesorgt. Das Robert Koch-Institut hat empfohlen, vorbehaltlich eines noch ausstehenden Beschlusses der Ständigen Impfkommission (StiKo) Ende des Monats, jüngeren Patienten, die bereits eine erste Dosis von Astra-Zeneca erhalten haben, bei der zweiten Impfung Biontech oder Moderna zu verabreichen.

Mehr zum Thema Impfstoff-Debatte Stiko rät Jüngeren von Zweitimpfung mit Astrazeneca ab Was machen unter 60-Jährige, die bereits einmal mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft worden sind und nun auf ihre Zweitimpfung warten? Möglichst einen anderen Impfstoff ... mehr »

Zwar stehen umfassende Studien über eine solche sogenannte heterologe Impfung noch aus. Einige Experten halten es allerdings für denkbar, dass durch die Mischung der unterschiedlichen Vakzine unter Umständen der Schutz sogar deutlich erhöht werden könnte. Auch deshalb überrascht die Entscheidung der EU-Kommission nicht, künftig allein auf Produkte mit mRNA-Technologie zu setzen. In Brüssel wird derzeit intensiv an der Frage gearbeitet, wie die EU-Bürger langfristig und im Fall weiterer Mutationen mit geeigneten Impfstoffen versorgt werden sollen. Dass Astra-Zeneca und Johnson & Johnson in den Plänen keine Rolle mehr spielen würden, war erwartet worden.