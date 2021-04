Lastwagen fahren im britischen Dover zum Check-in in das Terminal am Hafen. (Fuller/dpa)

Auf den letzten Metern zu einer Einigung mit Großbritannien brauchten die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes am Dienstag noch einmal Geduld: Da das Hohe Haus wegen der Pandemie weiter nur mit kärglicher Besetzung vor Ort tagen kann und der Großteil der Mandatsträger virtuell zugeschaltet wird, ziehen sich Abstimmungen derzeit oft viele Stunden hin. Deshalb steht erst an diesem Mittwochmorgen gegen neun Uhr fest, was sich bereits am Dienstag abzeichnete: Am 1. Mai 2021 kann der Handelsvertrag mit Großbritannien endgültig und uneingeschränkt in Kraft treten.

„Wir beenden damit jahrelange nervenaufreibende Verhandlungen, die in letzter Minute doch noch zu einem guten Ende geführt haben“, sagte die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, die SPD-Politikerin Katarina Barley. Der Vertrag war erst an Heiligabend 2020 zustande gekommen, das EU-Parlament hatte sich eine Frist bis Ende April ausbedungen, um das komplizierte Werk gründlich zu sichten. Aber am Ende ging es dann nicht mehr nur um Details, sondern zugleich um Wehmut: „Was auch immer die Johnson-Regierung macht, ihr werdet immer Europäer bleiben“, rief Bernd Lange (SPD), der Vorsitzende des Handelsausschusses, den Briten zu und ergänzte: „Unsere Türen sind immer offen.“

Von der Leyen: Vertrag hat Zähne

Dennoch sind die Post-Brexit-Schmerzen auf europäischer Seite noch nicht abgeklungen. „Worüber Sie heute abstimmen, ist folgenschwer in dem, wofür es steht und was es sichert“, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Mit dem Abkommen würden die Rechte der Bürger geschützt und erhebliche Brüche für die Wirtschaft verhindert. Und wenn das mal nicht ganz so reibungslos klappe, habe der Vertrag auch „Zähne“ – einen Schlichtungsmechanismus und die Möglichkeit einseitiger Sanktionen wie Zölle, falls das nötig werde.

Zumindest in den ersten Monaten war von geregelter Gemeinsamkeit wenig zu spüren. In Nordirland kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Dabei sollte das Nordirland-Protokoll genau diese Eskalation verhindern. Es sieht eine dauerhaft offene Grenze zwischen dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland und der Irischen Republik, die zur EU gehört, vor. Stattdessen verläuft die Grenze nun durch die Irische See, was Kontrollen etwa in Belfast nötig macht, damit keine anderen als britische Waren in den Binnenmarkt gelangen.

Johnson setzte Kontrollen einseitig aus

Anfang März setzte Premier Boris Johnson die Kontrollen einseitig aus. Die EU reagierte mit einem Vertragsverletzungsverfahren. Nun, so von der Leyen, habe die Union endlich die Instrumente, um dann angemessen reagieren zu können. Zugleich sprach sie von Fortschritten in den laufenden Gesprächen mit London, gerade auch beim Nordirland-Protokoll. „Der nächste Schritt ist, gemeinsam Umsetzungswege mit konkreten Fristen und Etappenzielen zu vereinbaren.“ Bei den Fangquoten sind dagegen die Gespräche weiter festgefahren, bei den Finanzdienstleistungen haben sie noch nicht einmal begonnen. Insgesamt müssen noch 15 strittige Punkte ausgeräumt werden, ehe das Miteinander friedlich weitergehen kann.

Darauf warten vor allem die Unternehmen. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres spürten beide Seiten die Folgen der Scheidung. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat exportierten Betriebe aus der EU rund 20 Prozent weniger auf die Insel. Umgekehrt brachen die Importe in die Gemeinschaft sogar um 47 Prozent ein. Lange führt dies vor allem auf neue Ausfuhrformalitäten zurück, die in der Anfangsphase zu Verzögerungen geführt hätten – Kinderkrankheiten eben, weil britische Exporteure zum Beispiel für jedes tierische und pflanzliche Produkt ein Gesundheitszeugnis beibringen müssen. Hinzu kommen Probleme durch lange Wartezeiten an den Grenzen. Die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals erhofft sich deshalb vom Inkrafttreten des Handelsvertrages Rechtssicherheit. Der Chef des Auswärtigen Ausschusses, der CDU-Politiker David McAllister, betonte allerdings, dass auch ein noch so umfassendes Abkommen nie so gut sein könnte wie die EU-Mitgliedschaft.

Wenn an diesem Mittwoch feststeht, dass der Handelsvertrag wie erwartet von der Mehrheit im Parlament ratifiziert wurde, müssen die 27 Mitgliedstaaten noch im Schnelldurchlauf zustimmen. Aber das dürfte bestenfalls eine Formalie sein.

Etliche Unternehmen haben wenige Monate nach dem finalen Brexit bereits Konsequenzen aus den negativen Folgen des EU-Austritts Großbritanniens gezogen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitgliederbefragung der Britischen Handelskammer in Deutschland und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervor. Darin gab ein Sechstel der Unternehmen an, den Außenhandel mit Großbritannien komplett einzustellen.

Weil Import und Export durch neue Kontrollen und Regeln komplizierter geworden sind, stellen viele Unternehmen außerdem ihre Lieferketten um: Gut jede fünfte befragte Firma wollte statt der deutsch-britischen Beziehung zu Zulieferern aus anderen Ländern wechseln, rund 13 Prozent wollen auf lokale Zulieferer ausweichen. Jedes zweite Unternehmen hatte eigenen Angaben zufolge seit dem Jahreswechsel rückläufige Umsätze im deutsch-britischen Geschäft, jedes vierte sogar starke Umsatzeinbußen.

„Die aktuellen Ergebnisse sind ein deutliches Alarmsignal“, sagte der Präsident der Britischen Handelskammer in Deutschland, Michael Schmidt. „Dass Unternehmen erwägen oder auch entscheiden, Außenhandelsbeziehungen komplett einzustellen, zeigt eine weitere Eskalationsstufe im Zuge anhaltend ungelöster Probleme zwischen beiden Ländern.“ Man bekomme sogar zunehmend Anfragen von britischen Unternehmen, die sich in Deutschland ansiedeln wollten, um geschäftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten.