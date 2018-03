Putin hat die freie Wahl: Er kann die EU als größten Wirtschaftsblock der Welt direkt vor seiner Haustür weiter mit distanzierter Verachtung behandeln – oder er kann sich auf ihre Standards einlassen und sein Land in eine für alle profitable Partnerschaft führen. (dpa)

Darauf kann Wladimir Putin wirklich stolz sein: Die Riege seiner verständnisvollen Verteidiger in Deutschland reicht vom Wirtschaftsliberalen Wolfgang Kubicki bis zum früheren SPD-Chef Mathias Platzeck, von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland bis zu dessen linker Kollegin Sahra Wagenknecht. Und im Blätterwald rauschen das „Neue Deutschland“, der „Freitag“ und die „Junge Freiheit“ beinahe synchron, wenn es darum geht, auf die transatlantischen Beziehungen als die eigentlichen Wurzeln allen Übels einzuhacken. Russlands expansive, aggressive Politik ist demnach bloß eine „Mär“ („Junge Freiheit“), von Georgien über die Ukraine bis nach Syrien.

Unerfreuliche Zwischenfälle wie der Mordversuch an dem Überläufer Sergej Skripal und dessen Tochter (ein Kollateralschaden?) in der britischen Provinz werden kleingeredet und -geschrieben. Es gebe ja noch keine endgültigen Beweise, solange müsse die Unschuldsvermutung gelten. Pardon, aber hier geht es nicht um einen Fall aus dem Steuer- oder Wirtschaftsstrafrecht, sondern um den Einsatz von militärischem Giftgas auf dem Territorium eines fremden Staates. In Friedenszeiten, wohlgemerkt.

Dass dies eine völlig andere Dimension ist, hat sogar der linke „Freitag“ erfasst. Sein Vergleich mit der Kuba-Krise 1962 ist nachvollziehbar – die Schlüsse, die man dann aber daraus zieht, sind es nicht. Die britische Premierministerin Theresa May scheue nur deshalb davor zurück, den Bündnisfall in der Nato auszurufen, weil sie sich ihrer Beweise eben nicht sicher sein könne, suggeriert der Autor. Andererseits dränge die böse EU und die noch bösere Nato Russland geradezu, sich „im Zwinger des Parias einzurichten“. Ja, was denn nun? Gibt sich der Westen der „Logik der Eskalation“ hin? Oder tut er eben genau dies nicht?

Bislang hat die Nato den Bündnisfall – anders als nach den Anschlägen vom 11. September 2001 – nicht ausgerufen. Gleichzeitig hat die EU nun aber sehr deutlich gemacht, dass sie die Indizien, die im Fall Skripal nach Moskau deuten, für absolut überzeugend hält. Und während sich der Kreml stumpf weigert, zur Aufklärung des Sachverhalts irgendetwas Substanzielles beizutragen, betonen Europas Spitzenpolitiker immer wieder, dass sie den Dialog mit Russland wollen.

Putin hat die freie Wahl

Freilich nicht um jeden Preis. Und anders als namhafte Sozialdemokraten von Platzeck über Gerhard Schröder bis Sigmar Gabriel suchen sie ihr Heil auch nicht näher bei Moskau als bei Washington. Guy Verhofstadt, der frühere belgische Premier und heutige Vorsitzende der Liberalen im Europaparlament, vertritt eine ebenso intelligente wie zivile Doppelstrategie im Umgang mit Russland: Sanktionen bei Verstößen gegen internationales Recht, aber Aussichten auf eine Freihandelszone „von Lissabon bis Wladiwostok“ bei der Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen – etwa durch die Umsetzung des Minsker Abkommens zur Befriedung der Ostukraine.

Für diese Strategie braucht Europa weder Flugzeugträger-Gruppen noch mehr Panzerdivisionen. Es geht eben nicht um Eskalation, sondern um Perspektive. Putin hat die freie Wahl: Er kann die EU als größten Wirtschaftsblock der Welt direkt vor seiner Haustür weiter mit distanzierter Verachtung behandeln – oder er kann sich auf ihre Standards einlassen und sein Land in eine für alle profitable Partnerschaft führen. Die Machtfülle, Letzteres auch gegen innere Widerstände zu tun, hat er ja nun zweifellos.

Verdruss in Moskau spricht Bände

EU-Europa wiederum hat offenbar begriffen, dass überragende Wirtschaftspotenz alleine nicht reicht, um gegen andere Global Player zu bestehen: Genauso wichtig ist es, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Der Fall Skripal ist auch eine Reifeprüfung, die man mit Bravour bestanden hat: Mitten in den extrem schwierigen Brexit-Verhandlungen ließ man keinerlei Zweifel zu, dass man bei Attacken von außen auch weiterhin zum Partner Großbritannien steht.

Angesichts transatlantischer Beziehungen, die so labil sind wie selten zuvor, ist das ungeheuer wichtig. Der Verdruss in Moskau über die Geschlossenheit der EU spricht Bände: Außenminister Sergej Lawrow bezichtigt nun den britischen Austrittskandidaten, den Rest der Union unter Druck zu setzen, und mahnt das Selbstbestimmungsrecht der EU-Staaten an. Das ist in seiner Verzweiflung unfreiwillig komisch. Moskaus Manipulationsstrategie ist gescheitert: Der Wunsch-Präsident im Weißen Haus agiert unberechenbar – und hilft damit der EU, erwachsen und selbstbewusst zu werden.

