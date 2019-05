Deutsch-französisch-spanisch-italienisch-britisches Produkt: Der Airbus A400M ist ein Beispiel transnationaler Entstehung. Europäische Rüstungskooperation könnte Doppelstrukturen beseitigen und Geld sparen, findet Gastautor Joachim Schuster. (Holger Hollemann/dpa)

In Deutschland ist die Debatte um eine europäische Sicherheitspolitik voll entbrannt. Von konservativer Seite wird gefordert, Deutschland müsse die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) steigern. Zugleich solle die europäische Rüstungskooperation intensiviert werden. Dazu sei es erforderlich, unsere Rüstungsexportpolitik zu lockern und aktuell etwa auch Waffen an Saudi-Arabien zu liefern. Und schließlich wird sogar vorgeschlagen, einen deutsch-französischen Flugzeugträger zu bauen – und anschließend natürlich auch einzusetzen.

Doch macht das wirklich Sinn? Schon jetzt geben die Mitgliedstaaten der EU etwa das dreifache für Militär aus wie Russland. Sollte Deutschland seine Ausgaben auf zwei Prozent des BIP steigern, würde es allein so viel für die Streitkräfte ausgeben wie Russland. Vor welchen Gefahren wollen wir uns mit derart hohen Rüstungsausgaben schützen? Aktuell gibt es in der europäischen Rüstungsproduktion viel Doppelarbeit und damit eine Verschwendung von Ressourcen. Daher könnte eine engere europäische Zusammenarbeit zu deutlichen Einsparungen führen.

Warum werden dann aber Mehrausgaben gefordert? Steht europäische Rüstungskooperation für Aufrüstung? Rüstungsexporte an zweifelhafte Staaten, die an Kriegen beteiligt sind – trägt dies zu Befriedung von Konflikten bei? Ein Flugzeugträger ist ein Waffensystem, um auch fernab vom eigenen Territorium militärisch intervenieren zu können. Soll Europa hier mit den USA und perspektivisch auch mit China konkurrieren?

Deutschland soll zum "normalen" Global Player in der Sicherheitspolitik werden

Was von konservativer Seite unter dem Stichwort „Europäisierung der Sicherheitspolitik“ diskutiert wird, kommt einer grundlegenden sicherheitspolitischen Neuorientierung gleich. Gemeinsam mit Europa soll Deutschland zu einem „normalen“ Global Player in der Sicherheitspolitik werden und in der Lage sein, angebliche europäische Sicherheitsinteressen überall auf der Welt durchsetzen zu können. Dazu braucht man natürlich auch mehr und moderne Waffensysteme.

Aber die Geschichte lehrt: Mehr europäisches Militär und gestärkte militärische Interventionskapazitäten schaffen nicht mehr Frieden und Sicherheit. Europäische Friedenspolitik erfordert das Eintreten für ein neues internationales Abrüstungsregime, die Reduzierung der Rüstungsausgaben, eine restriktive Rüstungsexportpolitik, Konfliktverhütung und Krisenbewältigung im Rahmen der OSZE und der UN und internationale wirtschaftliche Kooperation.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit 2014 für die SPD Bremen/Bremerhaven Mitglied im Europaparlament. Er war zuvor mehrere Jahre Staatsrat im Sozialressort und im Bereich Gesundheit und Wissenschaft.