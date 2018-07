Die Idee entstand während eines Treffens Trumps mit seinen Sicherheitsberatern im Weißen Haus. Der Präsident horchte auf, als die ihm sagten, wie viele US-Streitkräfte noch immer in Deutschland stationiert sind. Die Zahl habe Trump überrascht, heißt es. Und brachte ihn zu der Überlegung, vom Pentagon einmal prüfen zu lassen, was die Konsequenzen eines Rückzugs oder Verlagerung der Kontingente seien.

Dass die Information über die interne Studie wenige Tage vor dem Nato-Gipfel an die „Washington Post“ durchsickerte, hält in der amerikanischen Hauptstadt niemand für einen Zufall. Im Gegenteil erkennen Analysten darin den Versuch, den Druck auf Berlin zu erhöhen. Darauf deutet auch die Kritik hin, die Trump am Freitag erneut an den deutschen Verteidigungsausgaben übte. „Deutschland muss mehr Geld ausgeben.“ Das hatte auch der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kürzlich bei ihrem Besuch in Washington gesagt. 1,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt seien nicht genug.

Trump, so Insider, sei besessen von dem Gedanken, die USA zahlten mit ihrem Anteil von 3,85 Prozent am BIP für die Sicherheit der anderen Nato-Partner. Während das unbestrittene Ungleichgewicht im Bündnis auch von Barack Obama und George W. Bush beklagt worden war, erkannten Trumps Vorgänger einen strategischen Nutzen dieser US-Dominanz.

Der „America First“-Präsident teilt diese Einschätzung nicht. Im Wahlkampf hatte er das transatlantische Bündnis als „obsolet“ bezeichnet. Eine Position, die Trump über die vergangenen Jahrzehnte immer wieder geäußert hatte. Dass Außenminister Mike Pompeo und Pentagon-Chef Jim Mattis öffentlich Treueschwüre auf die Nato ablegen, trägt mehr zur Verwirrung als zur Klärung des Verhältnisses der USA zum Bündnis bei.

Vor dem Nato-Treffen im vergangenen Jahr dachten viele, der Präsident sei von seinem sicherheitspolitischen Team eingehegt worden. Bis er die vom damaligen Sicherheitsberater H.R. McMaster vorbereitete Rede zur Seite legte und darauf verzichtete, die Verpflichtung der USA zur Beistandspflicht nach Artikel 5 zu bekräftigen. Diesmal könnte es schlimmer kommen. Zumal er sich bald mit Wladimir Putin in Helsinki trifft. Der russische Präsident versucht seit Langem, sowohl das transatlantische Bündnis als auch die Europäische Union zu sprengen. Analysten befürchten, Putin habe mit Trump jemanden gefunden, der ihm hilft, sein strategisches Ziel zu erreichen.

In diesen Kontext muss die Pentagon-Studie über einen möglichen Truppenabzug eingebettet werden. Mit der indirekten Drohung des Abzugs der 35 000 US-Soldaten aus Deutschland versucht Trump, den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel zu erhöhen. So schmerzhaft ein Rückzug aus den elf deutschen Standorten – insbesondere für strukturschwächere Regionen – wäre, für so unwahrscheinlich halten ihn Experten. Hohe Mitarbeiter der US-Regierung weisen auf die strategische Bedeutung des medizinischen Standorts Landstuhl, des Luftwaffenstützpunkts Ramstein und des Hauptquartiers für Afrika in Stuttgart hin. Noch gibt es viele gute Argumente, die für einen Verbleib der Amerikaner auf ihren strategischen Basen in Deutschland sprechen. Selbst die Verlegung von Truppen nach Polen wäre kein Grund, in Panik zu verfallen.

Beobachter beunruhigt mehr die Gefahr einer erneuten Infragestellung des Bündnisses selbst. Zumal Trump schon in der Handelspolitik beim G 7-Gipfel demonstriert hat, nicht sonderlich daran interessiert zu sein, die multilaterale Weltordnung aufrecht zu erhalten. Politische Seismografen warnen seit geraumer Zeit davor, die Vorboten eines sicherheitspolitischen Bebens nicht zu ignorieren. Doch genau diesen Eindruck vermitteln viele Politiker in Deutschland, die unbesorgt am Rande eines brodelnden Vulkans tanzen. Sie weichen hartnäckig der Frage aus, wie Europa angesichts der neuen Realitäten selber für Frieden, Freiheit und Wohlstand sorgen will.

Das wird ohne deutliche Investitionen in die Sicherheit nicht gehen. Die deutsch-französische Initiative zum Aufbau gemeinsamer Verteidigungs-Strukturen ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei Weitem nicht genug. Das Grollen aus dem Pentagon ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Trump erneut die Nato infrage stellt oder Handel und Sicherheit miteinander verknüpft. Europa wäre auf ein solches Erdbeben erschreckend unvorbereitet.