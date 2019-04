Am 26. Mai ist Europawahl. An diesem Tag haben die Bürger der Europäischen Union die Möglichkeit ein neues EU-Parlament zu bestimmen. (Jean-Francois Badias /dpa)

Noch ein letztes Mal kommen sie in dieser Woche zusammen, jene 751 Europa-Abgeordneten, die fünf Jahre das Bild dieser Union geprägt haben. Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu, bald wird der Wahlkampf ausbrechen. Zeit für ein Fazit.

Dieses Parlament kann eine gute Bilanz vorweisen – nicht nur wegen der alltäglichen europäischen Sachfragen, wegen ambitionierter Forderungen zum Klimaschutz, zur Lösung der Flüchtlingsfrage, zum Datenschutz, zur sozialen Gerechtigkeit für Arbeitnehmer. Und dieses Fazit gilt, auch wenn viele wichtige Anstöße von den Mitgliedstaaten abgewürgt wurden. Vor allem haben die Führungsfiguren der Fraktionen es geschafft, diese Abgeordnetenkammer arbeitsfähig zu halten, obwohl noch nie so viele EU-Skeptiker und -Gegner im Straßburger Rund saßen, denen es nur darum ging, die Arbeit zu blockieren oder zu sabotieren.

Zwei Höhepunkte werden über diese Legislaturperiode hinaus bleiben: Zum ersten Mal haben die Abgeordneten die Staats- und Regierungschefs eingeladen, ihren Zukunftsentwurf für diese Gemeinschaft vorzulegen und zu diskutieren. Dabei gab es Sternstunden – wie die Rede des französischen Staatspräsidenten Macron. Und zum zweiten hat sich das Europäische Parlament als couragiert erwiesen, weil es einmal im Jahr mit dem Sacharow-Preis unbequeme Bürgerrechtler, Verteidiger der Menschenrechte und Opfer radikaler Systeme auszeichnete.

Besonders deutlich wurde dies 2016, als drei von der Terrormiliz IS verfolgte Jesidinnen geehrt wurden. Damit haben die Abgeordneten etwas gezeigt, was die Mitgliedstaaten vermissen ließen: ein offenes Bekenntnis für die Werte dieser Union. Es lohnt sich, diese Errungenschaften im Sinn zu haben, wenn Europa nun daran geht, ein neues Parlament zusammenzusetzen. Was in Straßburg und Brüssel passiert, ist zu wichtig, als dass man es den Falschen überlassen oder sich gar nicht darum kümmern dürfte.