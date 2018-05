Es ist verblüffend, dass die Welt des Donald Trump tatsächlich nach seinen Regeln funktioniert. Der US-amerikanische Präsident hat Europa eine Lektion erteilt und die EU – gelinde gesagt – bloßgestellt.

Ohne jede Eile konnte er bis zur letzten Minute seines selbst gesetzten Ultimatums warten, um sich generös zu zeigen, während in Europa alle auf den Twitter-Kanal des Präsidenten starrten. Merkel und Macron, zwei der wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs, tanzten in Washington an. Jedem klopfte Trump auf die Schulter und ließ dennoch beide wieder unverrichteter Dinge ziehen. Denn nicht einmal Macron und Merkel lagen auf einer Linie. Sie wollte ein neues TTIP-light-Abkommen, er lehnt das strikt ab. Und die Verhandlungen über eine der wichtigsten industriepolitischen Fragen führt eine EU-Handelskommissarin, die kein Mandat hat und nur eines will: Die Zölle abwenden.

Europas fehlende Einheit und Einigkeit in der Außenwirkung macht sich in diesen Tagen schmerzhaft bemerkbar. Denn diesseits des Atlantiks spricht jeder für sich, weil niemand für alle sprechen kann. In Washington zählt nur das Wort Trumps.

Eigentlich müsste Europa nach dieser Lektion rasch Konsequenzen ziehen – eine schöne Illusion. Die Bereitschaft, sich zu verständigen, ist schlicht nicht vorhanden. Dabei wäre dies der Zeitpunkt, um nicht nur die höheren US-Zölle auf Stahl und Aluminium zu verhindern, sondern über die gesamte bisherige Handelspolitik nachzudenken.

Denn die Konfrontation mit dem amerikanischen Präsidenten zeigt letztlich nur, was Europa seit Jahren genauso macht: Da werden Schutzzölle gegen chinesische Textil- und Schuhhersteller erlassen, um den eigenen Markt zu schützen. Der fordert das, verständlicherweise. Schließlich will und soll die EU die eigenen Hersteller vor Dumping-Methoden anderer Staaten schützen. Ob staatlich finanzierte arabische Airlines oder billige Solarzellen aus China – die Herausforderungen sind groß.

Zölle und Schutzabgaben aber bewirken genau das, was Europa bei Trump kritisiert: Man verhindert einen freien Markt, ohne ihn zu schaffen. Der faire Welthandel, auf den sich die Union so gerne beruft, wird auch von ihr torpediert. Und auch die viel gelobten Freihandelsabkommen mit Kanada, Japan, Australien, den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten oder Mexiko schaffen keinen hindernisfreien Zugang zu neuen Märkten. Teilweise werden die Zölle vor allem für sensible Produkte wie Agrar-Erzeugnisse auf Jahre hinaus festgeschrieben.

Ein Grund dafür ist die EU selbst. Europa gefällt sich in der Rolle des globalen Vorreiters – für Umweltschutz, für eine umfassende Gesetzgebung zugunsten des Verbrauchers und nicht zuletzt für soziale Standards in der Arbeitswelt. Selbst das längst in der Schublade verschwundene Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA glich am Ende weniger einem Handelsvertrag als einer Heiligen Schrift zur Missionierung der angeblich so rückständigen Vereinigten Staaten. Man wollte die Arbeitnehmer jenseits des Atlantiks genauso gut stellen wie in Europa.

Das alles geschieht in bester Absicht: Wenn die EU nicht die Standards für den Weltmarkt setzt, tun es andere – so wird in Brüssel argumentiert. Aber das Konzept scheitert, wenn jemand wie Trump nicht mitspielt.

Doch darum wird es in den verbleibenden vier Wochen der Schonfrist nicht gehen können. Jetzt muss ein Kompromiss her, bei dem die EU vor allem eines erreichen sollte: einen Einstieg in eine umfassende Reform der Zoll-Praxis mit den USA. Dann könnten beide Seiten gewinnen und sogar einen Auftakt für neue Gespräche über einen fairen Welthandel setzen.

Denn natürlich ist Trumps Begründung höherer Stahl- und Alu-Zölle mit Bezug auf die nationale Sicherheit nur ein Hilfsargument. Im Grunde plagen den US-Präsidenten die gleichen Ängste wie die Europäer. Es ist die Furcht vor einer entfesselten chinesischen Stahl-Schwemme, die weite Teile der Wirtschaft – vom Autobauer bis zum Dosenhersteller – mitreißen würde. Dagegen hilft aber nicht Abschottung, sondern nur eine Koalition starker Partner. Und die Einsicht, dass man Freunde nicht prügelt, wenn man Gegner treffen will.

Trumps „America first“ ist kein Konzept, sondern eine Parole. „America and his friends“ wäre eine Strategie. In die wird allerdings auch Europa einiges einbringen müssen.