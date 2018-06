„Die einzige Möglichkeit, auf die Herausforderungen der Migration wirksam zu antworten, ist mit einer gemeinsamen Antwort der EU“, predigt Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez. (dpa)

Lautes Geschrei und populistische Debatten vernebeln oft die Sicht auf die Wirklichkeit. Das gilt auch für den heftigen Streit um die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik. Angesichts der gewachsenen Zwietracht könnte man das Gefühl bekommen, das auch der Migrationsdruck auf Europa immer größer geworden ist. Dabei ist, zumindest am Mittelmeer, das Gegenteil der Fall.

Nach der Statistik der Internationalen Organisation für Migration (IOM) hat sich die Zahl der an Südeuropas Küsten Ankommenden in 2018 halbiert: Bisher kamen rund 43.000 Migranten übers Meer, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 86.000. Dies kann man durchaus als Erfolg der bisherigen EU-Politik bezeichnen. Sie verfolgt das legitime und notwendige Ziel, die illegale Einwanderung nach Europa zu bremsen.

Gleichzeitig soll die legale Immigration, entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Staaten, geordnet und gestärkt werden. Doch der hitzige Streit, der in Südeuropa vor allem durch die Brandreden der italienischen Regierung angefacht wurde, verstellt den Blick auf eine weitere Wahrheit: Der neue Migrationsbrennpunkt am Mittelmeer ist heute nicht mehr Italien, sondern der westlich liegende EU-Nachbar Spanien.

An den spanischen Küsten trieben laut IOM im Juni bereits nahezu doppelt so viel Flüchtlinge an, wie an den italienischen Küsten. Allein seit der Ankunft des humanitären Rettungsschiffes „Aquarius“, das Mitte Juni mit 630 Schiffbrüchigen im spanischen Hafen Valencia festmachte, wurden vor Südspanien mehr als 120 weitere Migrantenboote mit insgesamt über 3000 Menschen gerettet.

Damit setzt sich eine Tendenz fort, die seit Monaten zu erkennen ist: In Spanien geht die Zahl der Bootsankünfte steil nach oben, während sie in Italien stark sinkt. Das spiegelt sich auch in den Gesamtzahlen für 2018 wieder. Nach der Statistik des UN-Flüchtlingshilfswerkes kamen von Jahresanfang bis zum 27. Juni genau 17.522 Migranten und Flüchtlinge in Spaniens Häfen sowie in den spanischen Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla an.

Gemeinsame Antwort der EU gefordert

Nach Italien gelangten 16 452 und nach Griechenland 13 120 Menschen. Die Migrationswege übers Mittelmeer verschieben sich also – vor allem Richtung Spanien. Dies ist den Hindernissen auf der bisherigen zentralen Mittelmeerroute zuzuschreiben. Die EU-Kooperation mit Libyen wie auch Italiens immer restriktiverer Kurs scheinen eine abschreckende Wirkung zu entfalten; der italienische Innenminister Matteo Salvini sperrte für private Hilfsorganisationen die Häfen. Zuvor war bereits der östliche Weg nach Griechenland durch das EU-Abkommen mit der Türkei erschwert worden.

Dies ist keine leichte Situation für Spanien, wo der Küstenschutz und das Rote Kreuz derzeit täglich Hunderte Schiffbrüchige aus dem Meer fischen. Und wo die Auffanglager im südspanischen Andalusien überfüllt sind. Umso wohltuender ist es, dass Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez souverän und staatsmännisch mit der Krise an seiner Küste umgeht.

Erst erinnerte er mit der Aufnahme des Hilfsschiffes Aquarius daran, dass es auch in widrigen Situationen humanitäre Verpflichtungen gibt. Dann rief er die EU auf, mit Solidarität statt mit nationalem Egoismus vorzugehen. Und er versprach in Sachen Flüchtlingspolitik mit Berlin und Paris, Europas Machtachse, eng zusammenzuarbeiten.

„Die einzige Möglichkeit, auf die Herausforderungen der Migration wirksam zu antworten, ist mit einer gemeinsamen Antwort der EU“, predigt Sánchez. Mit solch beispielhaften Tönen läuft er offene Türen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ein und empfiehlt sich als seriöser Ansprechpartner für die EU in Südeuropa, um die Migrationsprobleme im westlichen Mittelmeer anzugehen.

Auch sonst kann sich das zerstrittene Europa von den Spaniern ein paar Sachen abgucken, die in Sachen Migrationskontrolle in der Vergangenheit europäische Vorreiter waren. Mit den in Spanien schon lange existierenden Abschiebezentren, welche die Rückführung nicht bleibeberechtigter Migranten erleichtern. Auch war Spanien der erste EU-Staat, der Abkommen mit afrikanischen Staaten schloss, um Schlepperbanden vor Ort zu bekämpfen.

Nachdem sich die bisherigen Schutzmaßnahmen als löchrig erwiesen haben, wird Spanien an seiner südlichen Flanke, die ja eine europäische Außengrenze ist, nachrüsten müssen. Und dabei wird das Land, das in Sachen Einwanderungskontrolle stets als europäischer Musterknabe galt, zweifellos auf großzügige Brüsseler Hilfe zählen können.