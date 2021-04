Die CO2-Emissionen in der EU sollen im Vergleich zum Basisjahr 1990 bis 2030 um 55 Prozent verringert werden. (Patrick Pleul/dpa)

Es sind entscheidende Tage für das grüne Europa von morgen. Bis diesen Mittwoch (21. April) wollten die Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten, die EU-Kommission sowie die Verhandlungsführer des Europäischen Parlamentes festlegen, welche Klimaziele bis 2030 erreicht sein sollen, um im Jahre 2050 die Klimaneutralität geschafft zu haben. Am Mittwoch wird die Brüsseler Kommission darüber hinaus ihren Vorschlag präsentieren, welche Projekte vor allem im Energiesektor künftig als nachhaltig gelten und somit Ziel grüner Investitionen sein dürfen. Es geht um nicht weniger als eine grüne Bibel, die vorschreibt, wohin die Milliarden-Subventionen fließen, mit denen die EU-Staaten ihre Wirtschaft neu aufbauen.

Zunächst hatte sich die Union auf einen Abbau der CO2-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 1990 verständigt. Doch die hohen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens sind damit nicht zu erreichen. Im Dezember einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Abbau um 55 Prozent, das EU-Parlament forderte sogar 60 Prozent weniger. Der Verhandlungsführer der christdemokratischen EVP-Fraktion im Parlament, Peter Liese, erklärte, um welche Dimensionen es geht: „Wir haben in den letzten 31 Jahren 25 Prozent der Treibhausgase eingespart. Wir wollen in den nächsten neun Jahren weitere 30 Prozent einsparen. Das ist eine Herkulesaufgabe.“

Ziele „extrem ehrgeizig“

„Extrem ehrgeizig“ nannte auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die 55-Prozent-Vorgabe und sprach von einer „dramatischen Verfünffachung der bisherigen Anstrengungen“. Bei den Verhandlungen der vergangenen Nacht ging es um viele Feinheiten, darunter die Frage, ob das von den Wäldern gebundene CO2 zugunsten der Mitgliedstaaten angerechnet werden kann. Berücksichtigt man die rund 225 Millionen Megatonnen an Kohlendioxid, die die Wälder in der EU binden, müssten die Länder circa 2,2 Prozent weniger an Anstrengungen unternehmen, um auf die 55 Prozent zu kommen. Offen war auch noch, ob das Fernziel der Klimaneutralität bis 2050 für die EU als Ganzes gelten soll, wie es Kommission und Mitgliedstaaten fordern. Oder, ob jedes Land auch für sich allein gerechnet klimaneutral sein muss. Darauf pocht das Parlament.

In jedem Fall brauchen die Regierungen Investitionen von Unternehmen, Banken und Investmentfonds. Ein Beispiel: Polen, das bisher zu 70 Prozent von Kohle abhängig ist, möchte auf umweltfreundliche Gaskraftwerke umrüsten und benötigt dafür frisches Geld. Aber sind Anlagen in Gas wirklich nachhaltige Investitionen? Frankreich wiederum verlangt, auch die Kernenergie als grüne Technologie anzuerkennen. Noch bis vor wenigen Tagen waren diese Erwartungen an die sogenannte Taxonomie, also einen Kriterienkatalog für nachhaltige Investitionen, den die EU-Kommission am Mittwoch vorlegt, umstritten. Daraufhin ging die EU-Behörde einen Schritt zurück und nahm beide Technologien zunächst aus dem Katalog heraus. Sie sollen erst Ende des Jahres separat geregelt werden. „Mit der Entscheidung, Gas und Kernenergie vorerst aus der Taxonomie herauszunehmen, wird ganz klar, dass sich die Kommission verzockt hat“, erklärte der CSU-Finanzexperte Markus Ferber. „Die Kommission wollte den delegierten Rechtsakt im Schweinsgalopp durch die Institutionen peitschen.“ Doch das funktionierte nicht.

Und so bleibt in Brüssel der Eindruck, dass heute möglicherweise ein Rumpfwerk mit wichtigen Leerstellen bleiben könnte. Zu wenig für den Aufbruch, den Europa eigentlich braucht. Denn im laufenden Jahr muss das Team von Präsidentin Ursula von der Leyen in einem Gewaltakt alle EU-Gesetze für den Green Deal nicht nur vorlegen, sondern auch durchsetzen. Sonst ist das Jahrhundertprojekt kaum noch zu schaffen.