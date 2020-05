SPD-Politikerin Eva Högl. (Kay nietfeld /dpa)

Die SPD-Innen- und Rechtspolitikerin Eva Högl ist neue Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Das Parlament wählte die 51-Jährige am Donnerstag zur Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels (SPD), den seine Fraktion nicht wieder für das Amt nominierte. Auf Högl entfielen 389 der 656 abgegebenen Stimmen. Der ebenfalls für den Posten kandidierende AfD-Abgeordnete Gerold Otten kam auf 92 Stimmen.

Der Wehrbeauftragte hilft nach Artikel 45b Grundgesetz dem Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte. Er gilt als Anwalt der Soldaten, die sich jederzeit an ihn wenden können. Der Wehrbeauftragte kann auch jederzeit angemeldete oder unangemeldete Besuche bei der Truppe unternehmen. Zu seinen Kernaufgaben gehört es, über die Wahrung der Grundrechte der Soldaten und der Grundsätze der Inneren Führung in der Bundeswehr zu wachen. Seine Erkenntnisse hält der Wehrbeauftragte einmal jährlich in einem Bericht an den Bundestag fest. Darin wurden in den vergangenen Jahren regelmäßig auch Mängel bei der Ausrüstung der Soldaten kritisiert.

Die neue Wehrbeauftragte Högl sitzt seit 2009 im Bundestag und hat sich dort bislang einen Namen als Innen- und Rechtspolitikerin gemacht. Ihre Nominierung durch die Fraktionsführung hatte zu erheblichen Verwerfungen geführt.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner kritisierte die Personalie vor der Wahl als Beleg für den „massiven Linksschwenk in der Sicherheitspolitik der SPD“. Deshalb würden viele Abgeordnete seiner Fraktion Högl nicht ihre Stimme geben. Es stehe aber außer Frage, dass die FDP respektvoll mit ihr zusammenarbeiten werde. Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte erklärte, jetzt sei es wichtig, dass sich Högl schnell in die neue Funktion einarbeite. „Die Verteidigungspolitiker des Parlaments werden sie hierbei unterstützen. Umfassende sicherheitspolitische Vorbildung ist zum Ausfüllen dieses Amtes nicht zwingend notwendig.“ Högl müsse nun beweisen, „dass sie ein Herz für die Belange der Soldaten hat“.