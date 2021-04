Rechtspopulistin Marine Le Pen zeigte Verständnis für den offenen Brief. Die Unterzeichner brächten zum Ausdruck, dass die Situation des Landes besorgniserregend sei und es Regionen der Gesetzlosigkeit gebe. (LAURENT CIPRIANI/DPA)

Der Zeitpunkt ist mit Sicherheit kein Zufall: Veröffentlicht wurde der offene Brief genau 60 Jahre nach einem gescheiterten Putschversuch von Generälen in Algerien, die nicht wollten, dass der damalige französische Staatschef Général Charles de Gaulle die Kolonie aufgibt. Auch der jetzige Artikel liest sich wie die Androhung eines Putsches: „Für eine Wiederherstellung der Ehre unserer Politiker“ steht darüber.

In ihm ist die Rede von einer Bedrohung durch „Antirassismus“, der Frankreichs Geschichte auseinandernehmen wolle. Islamismus und „Horden aus den Vorstädten“ würden ganze Quartiers der Kontrolle der Regierung entreißen. Und Polizisten hätten gar keine andere Wahl, als hart gegen Demonstranten vorzugehen, die nur kämen, um Verwüstung anzurichten. Die Sicherheitskräfte würden dafür zum Sündenbock gemacht. Dem könnten Militärs nicht länger tatenlos zusehen, so der Brief – sie stünden deshalb der Regierung zur Verfügung, um die „Nation zu retten“. Ansonsten drohe ein Bürgerkrieg mit Tausenden von Toten. Dass das rechtsextreme Magazin „Valeurs Actuelles“ solche Parolen veröffentlicht, ist kaum eine Überraschung. Aber dass über 1000 Militärangehörige, darunter 20 Generäle im Ruhestand, einen solchen Aufruf starten, sorgt im Land für Empörung.

Linke fordern gerichtliches Vorgehen gegen Unterzeichner

Jean-Luc Mélenchon und seine Linksaußen-Partei La France Insoumise (LFI) forderten in einem Brief an die Staatsanwaltschaft, ein gerichtliches Verfahren gegen die Unterzeichner und das Magazin einzuleiten. Es handele sich um einen „Aufruf zum Ungehorsam der Militärs“, schrieb LFI. „Es ist an der Zeit, dass der Justizminister Eric Dupont-Moretti und die Armeeministerin Florence Parly aufwachen“, sagte Mélenchon. Auch die Regierung meldete sich zu Wort. Industrieministerin Agnès Pannier-Runacher verurteilte den „Aufruf zum Putsch einer Handvoll Pantoffel-Generäle“ im Radiosender France Info. „Das ist eine Beleidigung der Armee und ihrer Werte“, betonte Pannier-Runacher und fügte hinzu, dass die Masken gefallen seien: „Die Chefin der Partei Rassemblement National, Marine Le Pen, ist rechtsextrem, und es ist genau das gleiche Schema wie vor 60 Jahren.“ Le Pen hatte die Unterzeichner dazu angeregt, sich ihrer Bewegung anzuschließen. „Als Bürgerin und Politikerin teile ich Ihre Analyse und Bestürzung“, schrieb sie.

Verteidigungsministerin Florence Parly erklärte gegenüber France Info, dass Sanktionen vorgesehen seien und sie die Stabschefs angewiesen habe, diese durchzusetzen. Außerdem schrieb die Ministerin auf Twitter, dass das Militär zur Neutralität und Loyalität verpflichtet sei. Schließlich unterstehen Soldaten und Generäle in Frankreich einer Diskretionspflicht. „Die Worte Le Pens spiegeln ein tiefes Unverständnis unserer militärischen Institution wieder, was besorgniserregend ist für jemanden, die Chefin unserer Armee werden will. Die Politisierung unserer Armee durch Marine Le Pen würde unser Militär und damit Frankreich schwächen“, fügte sie hinzu. Für Le Pen kommt der offene Brief hingegen nicht ungelegen. Die nächsten Präsidentschaftswahlen sind 2022. Bisher steht das Thema Sicherheit und Kriminalität ganz oben auf der Wahlkampfagenda.

Zur Sache

Sieben Ex-Terroristen in Haft

Französische Ermittler haben sieben Ex-Mitglieder der italienischen Terrororganisation Rote Brigaden festgenommen. Das teilte der Élyséepalast am Mittwoch mit. Die linksextremistischen Roten Brigaden hatten in Italien in den 1970er- und 1980er-Jahren zahlreiche Mordanschläge verübt. Staatschef Emmanuel Macron habe sich entschieden, einen alten Streit mit Rom über die Auslieferung geflüchteter Ex-Mitglieder der Roten Brigaden zu entschärfen, berichteten französische Medien.