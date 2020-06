In seinem Buch zeichnet Donald Trumps Ex-Berater John Bolton (Foto) ein vernichtendes Bild eines Präsidenten, der „unberechenbar“ und „erstaunlich uninformiert“ sei. (Andrew Harnik /AP /dpa)

Der US-Präsident wütete noch mitten in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) gegen das konservative Urgestein mit dem markanten Oberlippenbart. Nachdem er seinen ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton in einem Interview auf seinem Haussender FOX und gegenüber dem „Wall Street Journal“ als „Lügner“ denunzierte, beschimpfte Donald Trump ihn kurz nach Mitternacht auf Twitter als „Durchgeknallten“, der in seinem Buch Geschichten erfunden habe.

Selbst für Trumps eigene Standards fiel die Reaktion auf die zuvor an die Öffentlichkeit gelangten Einzelheiten aus dem Buch mit dem Titel „The Room Where It Happened“ („Der Raum, in dem es geschah“) heftig aus. Neben einer Klage gegen Bolton versucht das Justizministerium nun das Erscheinen des Buches am kommenden Dienstag mit einer Einstweiligen Verfügung zu stoppen.

Die rechtlichen Schritte konnten indes nicht verhindern, dass alle großen US-Medien aus vorab verteilten Rezensionsexemplaren bereits eine Fülle brisanter Einzelheiten veröffentlichen. Bolton zeichnet auf 577 Seiten das vernichtende Bild eines überforderten Präsidenten, der seine persönlichen Interessen, über die der Vereinigten Staaten stellt und fremde Nationen wiederholt um Wahlkampfhilfe gebeten hat. „Mir fällt es schwer, irgendeine bedeutsame Entscheidung Trumps zu finden, die nicht von Abwägungen bezüglich seiner Wiederwahl bestimmt waren“, schreibt Bolton, der von der Ukraine über die Türkei bis hin zu China mehrere Fälle beschreibt, in denen der Präsident sein Amt missbraucht habe. „Es zeichnet sich ein Muster ab, das die Behinderung der Justiz zum üblichen Vorgehen macht.“

Um Wahlkampfhilfe ging es beispielsweise bei der „Ukraine-Affäre“, die zu dem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führte. Während Bolton im Kongress nicht aussagte, bestätigt er nun in seinem Buch den zentralen Vorwurf eines „quid pro quo“. Der Präsident habe „acht bis zehn Mal“ die Freigabe der Militärhilfe für Kiew verhindert. Trump hatte als Gegenleistung Wahlkampfmunition gegen Joe Biden verlangt. Bolton schildert einen im Amt überforderten Präsidenten, der sich durch Ahnungslosigkeit auszeichnet. So habe Trump den damaligen Stabschef im Weißen Haus John Kelly gefragt, ob Finnland „ein Teil Russlands“ sei. 2018 habe er sich in einem Gespräch mit der damaligen britischen Premierministerin Theresa May überrascht gezeigt, dass Großbritannien Atomwaffen besitzt.

Mehr zum Thema Kommentar zum Impeachment gegen Trump Die Strategie des "Mitternachts-Mitch" Das Amtsenthebungsverfahren hat durch die Ankündigungen des ehemaligen Nationalen ... mehr »

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater beschreibt auch mehrere Fälle, in denen Trump seine isolationistischen Instinkte unter Beweis stellte. Zum Beispiel beim Nato-Gipfel im Sommer 2018. Der Präsident sei wild entschlossen gewesen, die USA aus dem Bündnis zurückzuziehen. Bei anderer Gelegenheit habe er seinen Generälen mit Blick auf die militärischen Engagements in Europa, Afrika und dem Nahen Osten gesagt: „Ich will aus allem raus“.

Die Demokraten haben Bolton scharf dafür kritisiert, während des Impeachment-Verfahrens nicht ausgesagt zu haben. „Bolton ist ein Autor, aber kein Patriot“, twitterte Adam Schiff, der die Anklage gegen Trump führte.

Zur Sache

China droht mit harter Antwort

Nach der Unterzeichnung eines US-Sanktionsgesetzes, mit dem Peking für die Verfolgung von Uiguren bestraft werden soll, hat China den USA mit Konsequenzen gedroht. Bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo auf Hawaii äußerte Chinas oberster Diplomat Yang Jiechi laut einer Mitteilung des Pekinger Außenministeriums am Donnerstag „starke Unzufriedenheit“ über das Vorgehen der USA.

In einer separaten Mitteilung forderte das chinesische Außenministerium die USA auf, ihre Fehler „unverzüglich“ zu korrigieren und die Gesetzesvorlage zurückziehen. „Andernfalls wird China definitiv entschlossen Widerstand leisten, und alle daraus resultierenden Konsequenzen müssen vollständig von den USA getragen werden.“