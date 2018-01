Facebook, das Netzwerk der Freundschaft, wird seit Jahren für politische Propaganda missbraucht. (dpa)

„Reißt dem Schwein die Eier ab, und das bei vollem Verstand.“

„Dreckrübe runter, fertig.“

„Das sind keine Menschen, sondern Sondermüll.“

„Dieses Gesindel haben wir ausschließlich diesem widerlichen Weib Merkel zu verdanken.“

Um Zitate wie diese zu finden, muss man nicht lange suchen. Geschrieben wurden sie auf einer öffentlichen Facebookseite mit dem vielsagenden Titel „Merkel muss weg“. Der Unrat liegt im Internet für jeden sichtbar auf der Straße. Niemand versteckt ihn, niemand verheimlicht ihn.

Wenn es um Hasskommentare in sozialen Netzwerken geht, ist der erste Reflex die Forderung von mehr Kontrolle. Justizminister Heiko Maas (SPD) steht da an vorderster Front. Seit Jahresbeginn gilt in Deutschland sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das Konzerne wie Facebook und Twitter zwingt, Hetze oder Falschnachrichten schneller zu löschen. Das Gesetz stößt jedoch auf heftige Kritik; es wird als Zensurwerkzeug gesehen. Denn zuletzt löschte Twitter zum Beispiel satirische Beiträge des "Postillon".

Dass das NetzDG schafft, wozu es geschaffen wurde, ist unwahrscheinlich. Viel zu lange entstand der Eindruck, dass man im Internet schreiben kann, was man will. Beleidigungen, Rassismus, Aufrufe zu Gewalt, Antisemitismus, ganz egal. Oft ist es unmöglich, Hasskommentare und ihre Urheber aufzuspüren. Ignorieren darf man sie aber nicht – denn was im Netz verbreitet wird, kann ganz reale Konsequenzen haben. Politische Konsequenzen. Oft werden Zusammenhänge zwischen der Verbreitung von Hetze und Fake News und dem Ausgang der Bundestagswahl 2017 gezogen, beziehungsweise dem Wahlergebnis der rechtspopulistischen AfD. Ob Beeinflussung von Wählern auf Facebook möglich ist, ist zwar nicht bewiesen. Dass dort versucht wird, die öffentliche Meinung zu vergiften, ist jedoch ein Fakt.

Einer der Denkfehler beim NetzDG liegt darin, dass Hasskommentare von Nutzern gemeldet werden müssen. Bei einschlägigen Facebookseiten oder Gruppen wird das nicht passieren. Denn hier sind sich die Leute absolut einig. Hetze wird nicht gemeldet, sondern beklatscht.

Wer solche Facebookseiten längere Zeit beobachtet, stellt fest, dass ihre Aktivitäten nach der Bundestagswahl nicht aufhörten. Um die Beeinflussung einer einzigen Wahl ging es also nicht; die Betreiber haben Größeres im Sinn. Und man sieht Verbindungen. Verbindungen zwischen Seiten, die rechtsextreme Ansichten vertreten, und gemäßigteren Seiten, die ein größeres Publikum ansprechen. Man sieht, dass Vertreter der NPD auf Seiten kommentieren, die Werbung für die AfD machen. Dass denselben Leuten, denen die AfD auf Facebook „gefällt“ auch Seiten wie „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ mögen. Und man sieht vehemente Gegenmaßnahmen aus der linken Szene.

Facebook, die Plattform für Urlaubsfotos, Veranstaltungen, Geburtstagseinladungen – kurz: das Netzwerk der Freundschaft – ist seit einigen Jahren zur gnadenlosen Propagandamaschine geworden. Ausgerechnet das „Buch der Gesichter“ wurde zu einem Ort, an dem man nie weiß, ob das Gegenüber eine echte Person ist, oder ein Fake-Profil, das mit falschen Angaben angelegt wurde.

Wie rechtsextremes Gedankengut über Querverbindungen auf vermeintlich harmlose, populistische Facebookseiten gespült wird, zeigt diese Grafik. (Zum Vergrößern bitte klicken.) (WK / Screenshots Facebook)

„Reißt dem Schwein die Eier ab.“ Der Mann, der das schreibt, heißt angeblich Jonny Lesley D. und ist seinem Foto zufolge ein Mann um die 60, mit Halbglatze, freundlich lächelnd. Sein Profil wirkt auf den ersten Blick echt, er hat mehr als eine Handvoll Freunde und ist Mitglied in privaten Facebook-Gruppen ohne politischen Hintergrund. Mit etwas Fleiß lässt sich zwar auch ein Fake-Profil realistisch gestalten. Doch wer Seiten mit Namen wie „Merkel muss weg“ oder „Deutschlands bedauerliche Einzelfälle“ länger beobachtet, kommt zu dem Schluss, dass dort auch Privatleute kommentieren. Nur ein Teil der Kommentare stammt mit Sicherheit von Fake-Profilen.

Den Wutausbrüchen im Netz wird oft mit völligem Unverständnis begegnet. Doch oft gibt es einen konkreten Anlass dafür. Eine Flut von Hasskommentaren ergoss sich zum Beispiel unter einem Artikel über einen Vergewaltigungsprozess in der Siegaue bei Bonn. Ein Mann aus Ghana – er ist inzwischen verurteilt – vergewaltigte eine Studentin, die mit ihrem Freund im Wald zeltete. Die Beschreibung der Tat beschwört tiefen Ekel herauf. Dieser Emotion wird jedoch von den Nutzern freien Lauf gelassen – auf eine Art, mit der sie selbst strafbar machen können. Doch niemand weist sie in die Schranken.

Auf der Seite "Merkel muss weg" verfassen Nutzer ungehemmt Hasskommentare. (Zum Vergrößern bitte klicken.) (Screenshot / Facebook)

Denn das ist das Ziel dieser Facebookseiten: Empörung und Wut schüren, sie immer weiter füttern, wie ein Feuer, das nicht erlöschen darf. Hinter den Kommentaren mag keine gezielte Kampagne stecken. Die Betreiber der Seiten jedoch wissen ganz genau, was sie tun.

Nehmen wir den Mann hinter „Merkel muss weg“: Jens Gerlach verdient Geld mit der Wut. Seit 2010 vertreibt er eine Kleidungsmarke namens Konmo, was für „Konservative Mode“ steht. Auf seiner Webseite gibt es „patriotische T-Shirts“ zu kaufen. „Rückflüge willkommen“ – im Gegensatz zu „Flüchtlinge willkommen“ – steht darauf. Natürlich auch „Merkel muss weg“. Oder die Flagge des „Deutschen Widerstands“, die auf die Drahtzieher des Hitler-Attentates zurückgeht und heute von Gruppen wie Pegida verwendet wird.

Jens Gerlach betreibt gleich mehrere Facebookseiten, auf denen er oft direkt um Unterstützung für die AfD wirbt. Zudem verlinkt er dort eifrig seine neuen T-Shirt-Motive. Auf eine Nachricht reagiert er prompt: Interviewfragen solle man ihm per E-Mail schicken. Warum er das mache, warum gerade auf Facebook, und ob er Mitglied einer politischen Partei sei, wollen wir wissen. Ob er glaube, die Menschen mit seinen Beiträgen beeinflussen zu können, und was er zu den Hasskommentaren auf seinen Seiten zu sagen habe? Einige Tage später dann die Antwort: „Nach einiger Bedenkzeit habe ich mich entschieden, die Fragen nicht zu beantworten.“ Die zitierten Hasskommentare sind bis heute auf „Merkel muss weg“ zu lesen. Eine Seite, die immerhin über 19.000 Fans hat.

Jens Gerlach vertreibt "Konservative Mode" und hat mehrere Facebookseiten, darunter "Merkel muss weg". (Zum Vergrößern bitte klicken.) (Screenshot / Facebook)

Alle Versuche, Kontakt mit den Betreibern rechter Seiten aufzunehmen, scheiterten. Ein anderes Beispiel: Die Seite „Deutschlands bedauerliche Einzelfälle“, betrieben von einer Petra R.. Sie reagierte auf die Anfrage, verlangte einen Presseausweis und versprach, die Fragen später zu beantworten. Dann schrieb sie nie wieder. Mit ihrem eigenen Profil – mit über 2000 Freunden – veröffentlicht sie ausschließlich Beiträge mit politischem Inhalt. Ihr Foto zeigt das Logo der AfD. Schon mehrfach wurden ihre Seiten von Facebook gesperrt. Doch Petra R. legt einfach neue Seiten an. Momentan ist sie bei „Deutschlands bedauerliche Einzelfälle 4.0“ angelangt, die allerdings sehr viel weniger Fans hat als die ersten Versionen.

Doch nicht nur im rechten politischen Spektrum wird Stimmung gemacht. Auch auf der linken Seite rattert die Propagandamaschine. Da gibt es mindestens ebenso viele Seiten und Gruppen von Sympathisanten der Antifa, oder mit Namen wie „Gegen die Alternative für Deutschland“. Wer die AfD wählt oder mit ihr sympathisiert, wird oft pauschal als Nazi oder Rechtsextremer bezeichnet. Und es gibt Aufrufe, Gastronomen und Veranstalter, die die AfD unterstützen, zu boykottieren.

Die rechten Facebookseiten machen Stimmung gegen Angela Merkel, die etablierten Parteien und fokussieren sich auf Straftaten von Flüchtlingen und Ausländern. Die linken Seiten machen Stimmung gegen die AfD, die etablierten Parteien und prangern Polizeigewalt an. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, das Problem zu sein.

Auch auf Seiten aus dem linken politischen Spektrum wird Stimmung gemacht - gegen die AfD. (Zum Vergrößern bitte klicken.) (Screenshot / Facebook)

Die Seite „Deutschlands bedauerliche Einzelfälle“ von Petra R. befindet sich ebenfalls im Visier linker Aktivisten. Sie haben die Seite geklont; derselbe Titel, dasselbe Foto. Jedoch veröffentlichen sie dort als „bedauerlichen Einzelfälle“ keine Nachrichten über Straftaten von Ausländern, sondern Berichte über Taten aus dem rechten Spektrum. Auf Nachfrage erklären die Verantwortlichen, ihre „Sammlung“ solle Argumente liefern, wenn jemand behaupte, vor allem Ausländer seien kriminell. Man wolle so „der rassistisch-nationalen Seite" etwas entgegensetzen, schreibt einer, der nach eigenen Angaben für ein ganzes Team spricht.

Er oder sie bezeichnet dieses Team in Anspielung auf die Asterix-Comics als „kleines Dorf voller Verrückter, die als Kind in einen Kessel mit Humanismus und Menschenrechten gefallen sind“. Mehr will der Unbekannte zu ihrer Identität nicht sagen. Sie seien alle auf verschiedene Arten politisch aktiv und versuchten auch, im Netz mit AfD-Anhängern ins Gespräch zu kommen. „Die Rassisten nutzen Facebook, und warum sollten wir es nicht auch tun?“ Das Problem sei, dass man bei diesen Aktionen von Facebook recht schnell gesperrt werde. „In der Entscheidungszentrale von Facebook scheinen teilweise Leute zu sitzen, die mit den ‚rechten Einstellungen‘ sympathisieren.“

Mit Stolz fügt der Unbekannte hinzu, er selbst sei von der AfD-Politikerin Beatrix von Storch – er nennt sie „Trixi Storchenschnabel“ – auf Twitter blockiert worden, was „gar nicht so einfach“ sei. Zudem habe er mehrfach Morddrohungen erhalten.

Linke Aktivisten haben die rechtsgerichtete Seite "Deutschlands bedauerliche Einzelfälle" kopiert. (Zum Vergrößern bitte klicken.) (Screenshot / Facebook)

Eine Gegenleistung erhalten die Betreiber der Facebookseite für ihr Engagement nach eigenen Angaben nicht. „Wenn uns jemand bezahlen würde, wäre es schön“, schreibt der Unbekannte. „Leider sind ja staatliche Behörden eher damit beschäftigt, Akten zu schreddern.“ Auf die Frage, ob er glaube, die Meinung der Menschen beeinflussen zu können, lautet die Antwort: „Wenn man es nicht versucht, hat man sich damit abgefunden und verloren.“ Anfangs habe man die Hoffnung gehabt, dass die Menschen einfach „zu dumm“ seien, um zu erkennen, was sich hinter Facebookseiten wie „Patrioten gegen Islamisierung“ verberge. Doch inzwischen sei man ernüchtert: „Die sogenannten besorgten Bürger sind Rassisten und Nationalisten, welche sich gerne hinter dem Besorgtsein verstecken.“

Aus den Antworten spricht eine gewisse Selbstinszenierung, aber auch Selbstreflexion. Man gebe zu, dass die eigenen Kommentare teilweise „sehr sarkastisch“ seien, schreibt der Unbekannte. Aber man bemühe sich stets um seriöse Quellen aus der Presse oder aus Polizeiberichten. „Die Kommentare mögen einem in einzelnen Fällen derbe vorkommen, aber wenn man sich den halben Tag durch solche Berichte quält, ist so was wohl ein adäquates Mittel, um den Dampf mal rauszulassen.“

So ist das wohl. Was dem einen die Gutmenschen sind, sind dem anderen die besorgten Bürger. Die einen lesen den halben Tag Meldungen über rechte Straftaten. Die anderen beschäftigen sich ausschließlich mit Berichten über Ausländerkriminalität. Irgendwann mag es beiden Seiten vorkommen, als ob an jeder Ecke ein Neonazi oder krimineller Flüchtling lauert. Zwar findet man auf öffentlichen linken Facebookseiten keine Kommentare, in denen gefordert wird, jemandem bei vollem Verstand die Hoden abzureißen. Doch bestimmt würden auch Nutzer wie Jonny Lesley D. behaupten, sie hätten auf der Seite „Merkel muss weg“ nur Dampf abgelassen.

Nachrichten werden oft so kommentiert, dass sie die Wut auf die Migrationspolitik anfachen - auch wenn sie nichts mit dem Thema zu tun haben. (Zum Vergrößern bitte klicken.) (Screenshots / Facebook)

Tatsache ist, dass auch auf rechten Facebookseiten meistens Artikel aus großen Medien wie „Focus“, „FAZ“ oder „Welt“ geteilt werden. Es sind keine Fake-News, sondern die Lesart und Deutung von echten Nachrichten, die das Feuer anfachen. So gesehen bei einem Artikel über eine Rentnerin, die im Bahnhof Flaschen sammelte und deshalb nun vorbestraft ist. Eine wahre Geschichte. Auf Facebook wurde sie verbreitet mit dem Kommentar: „Grabschen an Silvester, Asylbetrug […] all das geht in Deutschland. Aber wehe du sammelst Flaschen, um deine Rente aufzubessern.“ Zack: Wut und Hass.

Ideologische Scheuklappen gibt es rechts und links. Anhänger beider Richtungen nutzen Facebook, um Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Ihre Absichten mögen grundverschieden sein. Doch sie schränken das Weltbild auf Ereignisse ein, die ihre Meinung bestätigen. Dieses Phänomen bezeichnet man auch als Filterblase.

Die einen tragen das Logo der AfD im Profilbild, die anderen das der Antifa. Sie verkaufen T-Shirts für Abschiebungen oder mit dem Spruch „Refugees welcome“. „Bunt statt braun“ gegen „Frei statt bunt“. So drehen die Internet-Aktivisten die Räder der Propagandamaschine, in der Hoffnung, etwas zu bewirken. Am Ende wundern sie sich, wenn Gewalt wirklich geschieht. Nicht im Internet, sondern in der echten Welt.