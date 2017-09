Russland hat Facebook offenbar genutzt, um Konflikte in der US-amerikanischen Gesellschaft anzuheizen. (dpa)

Facebook macht es sich zu einfach, in der Russland-Affäre seine Hände in Unschuld zu waschen. Mit über zwei Milliarden Nutzern trägt das größte soziale Netzwerk der Welt Verantwortung dafür, wem es seine Plattform zur Verfügung stellt. Dass Facebook russischen Trollen bei den zurückliegenden US-Wahlen darüber hinaus die Werkzeuge in die Hand gab, Hass gegen Schwarze und Angst vor Muslimen maßgeschneidert in den Nachrichtenstrom bestimmter Zielgruppen einzuspeisen, zeigt, wo das Problem liegt.

Facebook sollte sich nicht nur darum verdient machen, das Recht der freien Rede sicherzustellen, sondern muss sich etwas einfallen lassen, seinen Nutzern Schutz vor gezielter Desinformation zu bieten. Mit Brexit und Donald Trump im Weißen Haus gibt es schon mehr als genug Kollateralschaden. Es wird höchste Zeit, den Wert wehrhafter Demokratien in Erinnerung zu rufen. Facebook sollte dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Das geht über bessere Kontrollen, höhere Transparenz und Förderung von Qualitätsjournalismus, der immer dringender als Schutzmauer gegen den Tsunami der Fake News in sozialen Netzwerken benötigt wird.