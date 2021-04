Sascha Aulepp soll in den nächsten Jahren die Bremer Bildungspolitik verantworten. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

An Rechtsgelehrten herrscht in der Bremer SPD kein Mangel. Der Bürgermeister ist einer, der Innensenator auch, die Senatorin für Wissenschaft und Häfen ebenfalls. Die scheidende Bildungssenatorin Claudia Bogedan schlug als Sozialwissenschaftlerin etwas aus der Art, doch demnächst ist die sozialdemokratische Senatorenriege ein reines Juristen-Quartett: Ausgestattet mit zwei juristischen Staatsexamen, rückt die Bürgerschaftsabgeordnete Sascha Aulepp im Sommer an die Spitze des Bildungsressorts.

Natürlich nützt es der Chefin einer Behörde, die verwaltungsrechtliche Entscheidungen trifft, sich mit Gesetzen auszukennen. Aber was spricht sonst noch für die bisherige Justizpolitikerin Sascha Aulepp als Bildungssenatorin? Bürgermeister Andreas Bovenschulte begründete seinen Personalvorschlag zu Wochenbeginn mit Aulepps „vielfältigen politischen Erfahrungen, ihrer Durchsetzungsstärke und ihrer Empathie für die Kitas und für den Bildungsbereich“.

Mal davon abgesehen, dass Empathie und Durchsetzungsstärke ziemlich gegensätzliche Eigenschaften sind – wieso holt man nicht eine wirkliche Fachkraft für Bildungspolitik? Mit Bürgerschaftsfraktionschef Mustafa Güngör hätte eine solche Lösung zur Verfügung gestanden. Vor seinem jetzigen Amt hat Güngör dieses Politikfeld viele Jahre beackert, er kennt die Baustellen in der Bremer Schullandschaft und die Probleme in der senatorischen Behörde. Aulepp, die als SPD-Landesvorsitzende ohnehin für das große Ganze zuständig ist, hätte an die Fraktionsspitze rücken können, um in dieser Funktion die Partei und ihre parlamentarische Vertretung zu verzahnen. Ein solches Personalpaket hätte unmittelbar eingeleuchtet.

Vielleicht war dieses Modell aber schlicht zu logisch für eine Partei, die sich allerhand Quoten verordnet hat und es deshalb beispielsweise für nötig hält, die Plätze im Senat paritätisch mit Männern und Frauen zu besetzen. Nach Claudia Bogedan erneut eine Seiteneinsteigerin aus einem anderen Bundesland zu importieren, kam für die SPD ebenfalls nicht infrage. Kaum hatte Bogedan ihren Rücktritt mitgeteilt, war von einer „bremischen Lösung“ die Rede, die gefunden werden müsse.

Qualitätsverbesserung noch nicht in Sicht

Sascha Aulepp tritt ohne fachliches Rüstzeug eine Position an, die herausfordernd und zugleich undankbar ist. Seit vielen Jahren hält Bremen bei unterschiedlichen Bildungs-Rankings die rote Laterne – es besteht die dringende Erwartung, dass sich daran etwas ändert. Doch die Voraussetzungen dafür sind schlecht. Denn obwohl das kleinste Bundesland seine Investitionen in die Köpfe zuletzt deutlich gesteigert hat, erreicht es im Ländervergleich nur einen mittleren Platz. Für einen Aufholprozess ist das zu wenig. Die Mehrausgaben fließen derzeit vor allem in eine Ausweitung der Kapazitäten, die durch das Bevölkerungswachstum bedingt ist, und kaum in die Verbesserung der Qualität. Insbesondere die beiden anderen Stadtstaaten mit ihrer ähnlichen Bevölkerungsstruktur und einem hohen Anteil an bildungsfernen Familien sind bei den Pro-Kopf-Ausgaben enteilt.

Natürlich sind solche Zahlen nicht alles. Bildungserfolg lässt sich nicht erkaufen. Es braucht auch eine positive Lernkultur, ein gesundes Maß an Leistungsorientierung, wie es der sozialdemokratische Bildungssenator Ties Rabe dem Hamburger Schulwesen eingeimpft hat. Falls sich Sascha Aulepp diesem Ziel verschreiben sollte, hätte sie an der ein oder anderen Stelle noch Überzeugungsarbeit vor sich. Überhaupt müsste sie im Bildungssektor eine gewisse Aufbruchstimmung entfachen und auf all die Akteure übertragen, die für ein Alle-Mann-­Manöver gebraucht werden - vom Zentralelternbeirat bis zur Bildungsgewerkschaft GEW, von den Schülervertretungen bis zu den Personalräten.

Und dann ist da noch die Bildungsbehörde selbst, Aulepps künftiger Apparat. Die neue Chefin wird dort viele kompetente Akteure antreffen, aber auch einige, die es nicht sonderlich interessiert, wer unter ihnen Bildungssenatorin ist. Anders gesagt: Selbst wenn die Vorschusslorbeeren des Bürgermeisters berechtigt sein sollten – auf Sascha Aulepp wartet einer der schwierigsten Jobs, die in Bremen zu vergeben sind. Hoffentlich geht das gut.