Neue Regeln bei der Mehrwertsteuer waren überfällig. Die bisherigen stammen aus 1992, die digitale Welt des Binnenmarkts gab es damals höchstens in Ansätzen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass deshalb jährlich fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren gehen. Dass gegengesteuert wird, ist richtig. Kleinunternehmer sollten entlastet werden. Die geplante Reform dürfte das Wachstum dieser Firmen beflügeln. Doch damit hört die Liste der positiven Inhalte auch schon auf.

So sinnig es ist, den digitalen Markt an die Regeln des Binnenmarkts anzugleichen, so sinnfrei scheint es, den ohnehin schon vielfältigen Steuersätzen in den einzelnen Mitgliedstaaten weiteren Spielraum zu geben. Statt die Niedrigbesteuerung einzuschränken, sollen die EU-Länder künftig für eine noch größere Bandbreite an Gütern weniger verlangen dürfen. Zum Wohle des Verbrauchers, heißt es. Aber der wird seine Waren dann im Nachbarland bestellen, wo sie vielleicht günstiger sind. Mit fairem Wettbewerb hat das nichts zu tun. Weitsicht sieht anders aus. Dass diese Reform von den Mitgliedstaaten angenommen wird, dürfte fraglich sein. Einstimmigkeit ist in der EU zur Mangelware geworden.