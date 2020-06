EU-Außenkommissar Joseph Borrell hat die neue EU-Strategie gegen Fake News in Brüssel vorgestellt. (Zucchi-Enzo/DPA)

So viel Lob aus Brüssel für ein großes Internet-Unternehmen ist selten. Aber Twitter hat mit seiner Reaktion auf den umstrittenen Tweet des US-Präsidenten über Briefwahlen Anfang Juni genau das geliefert, was man sich bei der EU-Kommission vorstellt: Der Meinungsbeitrag Donald Trumps wurde nicht gelöscht, sondern mit einem Fakten-Check ergänzt.

Die Botschaft des US-Konzerns: Wer abstruse Beiträge im Netz entlarven will, muss sie an der Wahrheit messen. Nicht nur die Juristen der EU-Kommission, sondern auch im Berliner Bundesjustizministerium haben bei der Ausarbeitung von Gesetzen gegen Hass, Hetze, Rassismus und Intoleranz gelernt, dass irreführende Informationen übel, aber nicht in jedem Fall illegal sind.

Doch wie geht man gegen offensichtlichen Unsinn oder gar gesundheitsgefährdende Inhalte vor, die in der Pandemie zuhauf aufgetreten sind? Das neue Konzept der EU-Kommission macht Sinn. Denn Fakten können Unsinn entlarven. Dabei tut es gut, dass man in Brüssel nicht mit dem Wahrheitsbegriff argumentiert, der viel zu sehr nach verordneten Denkverboten klingen würde. Denn genau darum darf es nicht gehen.