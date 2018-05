Katalanischer Separatistenführer

Fall Puigdemont: Generalstaatsanwalt beantragt Auslieferung - Oberlandesgericht lehnt ab

Der Generalstaatsanwalt in Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanische Regierungschef Carles Puigdemont nach Spanien ausliefern, das teilte sie am Dienstag mit. Das Oberlandesgericht lehnte den Antrag jedoch ab.