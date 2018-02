Abschiebungen nach Afghanistan sorgen immer wieder für Protest. (dpa)

Zum wiederholten Mal startet an diesem Dienstag ein Flugzeug mit zahlreichen Flüchtlingen nach Afghanistan. Die Bundesregierung setzt damit die Sammel-Abschiebungen fort. Das ist unverantwortlich und verletzt die Menschenrechte. Die Flüchtlinge werden in ein Land gebracht, das laut aktuellem Sigar-Bericht (Special Investigator General for Afghan Reconstruction) zu zwölf Prozent von den Taliban kontrolliert wird. 24 Prozent der Afghanen leben in umkämpften Gebieten. Von einer ausreichenden Sicherheit für die Rückkehrer kann hier nicht die Rede sein.

Es ist richtig, dass Straftäter und Gefährder sofort abgeschoben werden. Sie haben ihr Asylrecht missbraucht. Aber Menschen, die aus ihrem Land vor Krieg und Terror fliehen, genau dorthin wieder zurück zu schicken, ist nicht die richtige Lösung. Stattdessen sollte die Situation dort genauer analysiert werden. Der jüngste Lagebericht des Auswärtigen Amts stammt aus dem Jahr 2016. Auf dieser Grundlage die Abschiebung der Flüchtlinge zu bewerten, ist eine Farce. Das Auswärtige Amt sollte schleunigst einen neuen Lagebericht erstellen. Bis dahin gilt es, den Flüchtlingen weiterhin Schutz zu gewähren.