Ab 2030 soll es mehr ICE-Verbindungen geben, die zudem noch in höherer Taktung als bisher verkehren. Das weckt Begehrlichkeiten bei größeren Städten. Bremerhaven und Oldenburg wären beim ICE-Ausbau gern dabei. (Julian Stratenschulte/DPA)

Die Deutsche Bahn will sich hübsch machen. Ab 2030 soll es deutschlandweit mehr ICE-Verbindungen geben, die zudem noch in höherer Taktung als bisher verkehren. Das klingt erst einmal gut. Denn wenn die Schiene tatsächlich die unschlagbare Alternative zur Straße werden soll, ist es unerlässlich, dass die Bahn in ihr Angebot und ihre Infrastruktur investiert.

Die Versprechungen der Bahn wecken Begehrlichkeiten. Welche Städte sollen künftig von ICEs angesteuert werden? Bremerhaven wäre gern dabei, Oldenburg auch. Beide Städte haben gute Gründe für ihre Ansprüche. Sie sind beide groß und wichtig genug für ihre Region.

So lobenswert die Ziele der Bahn aber auch sein mögen: Sie sind der dritte oder vierte Schritt vor dem ersten. Denn viel wichtiger als eine Intensivierung des ICE-Verkehrs wäre, dass die Bahn auf ihren bestehenden Strecken für einen reibungslosen Ablauf sorgt, also ihre Hausaufgaben macht. Das heißt: pünktlich werden, verlässlich sein. Darauf kommt es an! Und wer im Nordwesten den ICE nutzen muss, der kann es ab Bremen tun. Von Bremerhaven und Oldenburg ist man fix dort – vorausgesetzt die Bahn spielt mit.