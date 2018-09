Wird die Spende zur Norm, sendet das ein gefährliches Signal. (Caroline Seidel/dpa)

Gesundheitsminister Jens Spahn hat mit vielem recht: Ja, es müsste mehr Organspender geben. Ja, wer selbst ein Organ bekommen will, sollte bereit sein, eines zu spenden. Und ja, wir müssen reden. Über die unbequeme, aber ungemein wichtige Frage, was im Todesfall mit unseren Körpern passieren soll. Doch der Weg, auf dem Spahn das erreichen will, ist falsch.

Einen Teil seines eigenen Körpers zu geben, sollte der ausdrücklichen Zustimmung bedürfen. Eine Widerspruchsregelung nach Spahns Vorstellung würde das obsolet machen: Wer stirbt, spendet automatisch; ein Ja wäre nicht erforderlich, es würde vorausgesetzt, ja gesetzlich verordnet. In der Folge, spekuliert Spahn, werden die Spenderzahlen steigen. Was vermutlich stimmt. Aber um welchen Preis?

Wird die Spende zur Norm, sendet das ein gefährliches Signal: Der Staat verfügt über den Körper des Einzelnen – es sei denn, der widersetzt sich. Ein solches Vorgehen widerspräche der Menschenwürde, die unbedingte Selbstbestimmung garantiert. Eine Spende ist eben genau das: eine freiwillige, also aus freiem Willen gegebene Gabe. Dabei sollte es bleiben.