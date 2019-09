Ist in Thüringen populär, aber seine Regierung hat laut Umfragen keine Mehrheit: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. (Martin Schutt/DPA)

Brandenburg und Sachsen steuern nach den Wahlen vom 1. September auf Kenia-Koalitionen zu. Die sich abzeichnenden beiden Bündnisse aus SPD, CDU und Grünen könnte man allerdings auch als Afghanistan-Koalition titulieren. Denn die Nationalflagge des Landes trägt ebenfalls die Farben Rot, Schwarz, Grün. Wobei Letztere oft als Symbolfarbe für den Islam gedeutet wird, was in diesem Zusammenhang dann doch irritieren könnte.

Also bleiben wir bei Kenia. Bemühungen dazu gab es erstmals 2014 in Thüringen. Doch die Sondierungen scheiterten, es kam hingegen zur ersten von der Linken geführten Landesregierung unter Bodo Ramelow. Besser lief es zwei Jahre später in Sachsen-Anhalt. Die schwarz-rote Regierung um Reiner Haseloff (CDU) hatte bei der Wahl ihre Mehrheit verspielt. Als Zweierbündnisse kamen nur eine Koalition der CDU mit AfD oder Linken in Frage, natürlich nur theoretisch. Haseloff rettete sich mit Kenia. Doch seitdem läuft es in Sachsen-Anhalt recht holprig. Magdeburg ist keine gute Blaupause für Potsdam und Dresden.

Als Motivationsschub taugt da eher der Blick ins reale Kenia. Dort hat es eine bemerkenswerte Entwicklung gegeben. Präsident Uhuru Kenyatta und Oppositionschef Raila Odinga waren lange Jahre Erzrivalen. Dann kam es am 9. März 2018 zu einem historischen Handschlag zwischen beiden, auch um die Spannungen im Land zu beruhigen. Danach ging alles ganz schnell, nun reden Kenyatta und Odinga sogar über eine Allianz bei der nächsten Wahl.

Kenia steht also für politischen Aufbruch. Und immerhin: Die Brandenburger Chef-Unterhändler Dietmar Woidke (SPD), Michael Stübgen (CDU) und Ursula Nonnemacher (Grüne) wirkten nach den ersten Flirt-Runden regelrecht beseelt. Das hat überrascht. Galt das Land doch nach Rot-Grün-Rot in Bremen als nächste Chance, diese Option auf Bundesebene voranzutreiben. Doch Woidke war die Sache zu heiß: SPD, Grüne und Linke hätten nur eine Stimme mehr als die Opposition gehabt.

Deutschland wird immer bunter – auch in den Landesregierungen. Doch trotz Ampel, Jamaika oder sogar Schwarz-Orange wie in Bayern, die Regierungsbildung immer verzwickter. Die Erosion der Volksparteien und die Stärkung der AfD zeigen ihre Wirkung. So ist Kenia für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die einzig realistische Chance.

Und bei der Landtagswahl am 27. Oktober in Thüringen könnte es ganz verrückt kommen: Laut jüngster Umfrage kommt weder Ramelows rot-rot-grüne Koalition noch ein anderes mögliches Dreierbündnis auf eine Mehrheit. Sollte die FDP, laut Umfrage liegt sie bei vier Prozent, doch den Sprung in den Landtag schaffen, würde es noch komplizierter. Dann bliebe fast nur noch ein Ausweg, der aber herausfordernd wäre: eine schwarz-rot-grün-gelbe Viererkoalition.