Spielplätze in der Nachbarschaft, Bushaltestellen oder Bordsteinhöhen – all das sind Dinge, die Kinder etwas angehen, ihren Alltag berühren, ihn verschönern oder gar gefährlich machen. Was die Kinder davon halten, interessiert nicht. So empfinden es zumindest die Kinder selbst. Vier von fünf Kindern geben an, bei Entscheidungen, die ihr Dorf oder ihren Stadtteil betreffen, nie nach ihrer Meinung gefragt worden zu sein. Wer nicht volljährig ist, ist auch nicht für voll zu nehmen, so scheint es. Entscheidungen treffen andere: Erwachsene.

Das ist fatal. Wer in dem Glauben aufwächst, nichts zu sagen zu haben, wird am 18. Geburtstag nicht plötzlich darauf kommen, sich einzumischen. Wer jahrelang andere für sich sprechen lassen musste, lernt nicht, selbst den Mund aufzumachen. Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen hätte nicht nur symbolischen Charakter – es würde ihnen mehr Gewicht verleihen. Überall dort, wo es gilt, einen Ausgleich zwischen Interessen von Kindern und anderen zu finden, wären Kinder künftig in einer stärkeren Position. Das wäre ein Zugewinn für alle. Kindern eine Stimme zu geben, ist kein Zugeständnis; es ist ein Dienst an Erwachsenen von morgen.