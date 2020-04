Nachdem die USA ihre Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (Foto zeigt den Hauptsitz in Genf) eingestellt haben, sieht die FDP Deutschland und seine europäischen Partner in der Pflicht, die Finanzlücke zu füllen. (Salvatore Di Nolfi / dpa)

Nach dem Stopp der Beitragszahlungen der USA an die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert die FDP im Bundestag ein größeres Engagement Deutschlands und Europas.

„Deutschland sollte gemeinsam mit den europäischen Partnern finanziell einspringen, um diese Finanzierungslücke zu überbrücken“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„In einer solchen Krise braucht die WHO alle Ressourcen, um handlungsfähig zu bleiben, denn gerade in den ärmsten Ländern der Welt steht der Höhepunkt der Pandemie noch bevor. Und hier ist die WHO vor Ort oftmals die einzige Hilfe“, sagte er.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Beitragszahlungen einstellen lassen. Zunächst solle die Rolle der WHO bei der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ geprüft werden. Lambsdorff nannte es „verantwortungslos von den USA, mitten in einer Pandemie der WHO den Geldhahn zuzudrehen“

Der FDP-Politiker betonte zugleich, nach der Corona-Pandemie müssten WHO-Mitglieder wie Deutschland eine „schonungslose Krisenbilanz“ einfordern. Eine unkritische Übernahme von Informationen und Daten von China durch die WHO dürfe sich nicht wiederholen. „Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass die WHO stärker, professioneller und unabhängiger wird. Dazu braucht die Organisation mehr Rechte gegenüber den einzelnen Mitgliedsstaaten.“ Diese müssten völkerrechtlich dazu verpflichtet werden, frühzeitig und wahrheitsgemäß über Krankheitsausbrüche zu berichten, „was China ganz offensichtlich nicht getan hat“, sagte Lambsdorff. (dpa)