Die FDP fordert, dass zahlungsunwillige Verurteilte künftig zu gemeinnütziger Arbeit zwangsverpflichtet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Hilfsdienste in Sozialstationen. (dpa)

Wer immer wieder beim Schwarzfahren oder anderen minderschweren Delikten wie Diebstählen erwischt wird kann zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Kann oder will er diese nicht zahlen, soll künftig anstatt eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen, zu gemeinnütziger Arbeit zwangsverpflichtet werden. Darunter fallen Arbeiten wie die Pflege und Reparatur von Grünanlagen, Hilfsdienste in Sozialstationen oder Sportvereinen. Niedersachsen praktiziert dieses Programm bereits seit 1991 und hat damit gute Erfahrungen gemacht.

Dringlichkeitsantrag der FDP

Die Bremer FDP-Fraktion hat einen Dringlichkeitsantrag in die Bremische Bürgerschaft eingebracht. Darin fordern die Liberalen den Senat auf, sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für eine entsprechende Änderung im Strafgesetzbuch einzusetzen. „Auch bislang gibt es schon die rechtliche Möglichkeit für die Länder, auf diese Weise Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden, aber das geschieht auf freiwilliger Basis. Regelmäßig werden Ersatzfreiheitsstrafen verbüßt, auch mit den damit verbundenen negativen Folgen für die Betroffenen“, sagt der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Peter Zenner. „Schwitzen statt Sitzen“ wird dieses Programm in Behörden auch genannt. „Es gibt mehrere Gründe dafür, die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit vor die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe zu stellen“, betont der Bürgerschaftsabgeordnete. Erst wenn auch diese Arbeit nicht geleistet wird, soll nach dem Willen der Bremer Liberalen eine Ersatzfreiheitsstrafe folgen.

Einer dieser Gründe seien die Kosten, die dem Staat und damit den Steuerzahlern entstünden, so Zenner. Ersatzfreiheitsstrafen hätten weder einen positiven Einfluss auf die Betroffenen, noch seien sie in Anbetracht der Haftkosten wirtschaftlich sinnvoll. „Ziel dieses Vorstoßes ist es vor allem auch, dass die Verurteilten etwas an die Gemeinschaft zurückgeben. Es handelt sich hierbei vor allem um besonders dickfellige Menschen, um einen harten Kern. Bis es soweit kommt, muss schon einiges an Delikten zusammenkommen. Außerdem können Geldstrafen in Raten gezahlt werden, es gibt etliche Beratungsstellen, die dabei unterstützen“, betont Zenner.

Nach Angaben des Bremer Justizressorts kostete 2016 ein Hafttag den Steuerzahler im Schnitt 129 Euro. Die Dauer einer Ersatzfreiheitsstrafe richte sich nach den festgesetzten Tagessätzen, sie könne sich zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten bewegen. Der übliche Tagessatz für Geringverdiener liege bei rund fünf Euro, obere Grenze für den zulässigen Rahmen seien laut Gesetz 30.000 Euro. „Pro Monat haben in Bremen im vergangenen Jahr rund 50 Gefangene eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Haftanstalt verbüßt, allerdings lässt sich diese Zahl nicht einfach addieren, weil es sich um Stichtagserhebungen handelt, und sich die Gefangenen über die einzelnen Monate überschneiden können“, sagt der Sprecher des Justizressorts, Sebastian Schulenberg. Der monatlichen Statistik für das Jahr 2017 zufolge machten sie bis zu zehn Prozent der im Schnitt 650 Gefangenen aus.

Justizressort lehnt Forderung der FDP ab

Das Justizressort lehnt laut Schulenberg die Forderung der FDP nach einer Verpflichtung klar ab: Gemeinnützige Arbeit als Tilgungsmöglichkeit für eine nicht gezahlte Geldstrafe gebe es in Bremen seit Langem. Um die Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden, könne die Vollstreckungsbehörde dem Verurteilten auf Antrag genehmigen, die Tagessätze ersatzweise durch Arbeit zu tilgen. Gemäß einer entsprechenden Verordnung könne mit vier Stunden Arbeit ein Tagessatz getilgt werden, so Schulenberg. Darüber hinaus gebe es Programme zur Vermeidung oder Verringerung von Ersatzfreiheitsstrafen wie Schuldnerberatungen für Straffällige oder auch die Möglichkeit, die Ersatzfreiheitsstrafe durch Arbeit in der JVA zu verkürzen. Wie viele Verurteilte 2017 gearbeitet haben anstatt eine nicht gezahlte Geldstrafe abzusitzen und was dadurch an Haftkosten eingespart wurde, konnte die Behörde nicht konkret benennen.

Niedersachsen setzt seit 1991 auf das Programm „Schwitzen statt Sitzen“. Es biete Vorteile für die Betroffenen, weil sie in ihrem sozialen Umfeld bleiben könnten. Daneben werde die Belegung von Haftplätzen vermieden. „Insgesamt hat das Programm dem Land Niedersachsen seit 2008 Haftkosten in Höhe von über 57 Millionen Euro erspart, 2016 waren es 5,7 Millionen Euro“, sagt die Sprecherin des Justizministeriums, Marika Tödt. Der Satz für einen Hafttag liege bei rund 150 Euro. 2016 waren es 1263 Fälle, in denen eine Ersatzfreiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit abgewendet werden konnte, so die Sprecherin.