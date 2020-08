In Corona-Zeiten undenkbar: Feiern dicht an dicht in einem Club. Das sollte angesichts der Situation verkraftbar sein, meint Felix Wendler. (FRANZISKA KRAUFMANN)

Eine Diskussion, wie sie gerade über das Feiern in Corona-Zeiten entsteht, ist prinzipiell nie verkehrt – schließlich bangen Clubbetreiber um ihre Existenz. Niemand weiß, wann es für sie jene Lockerungen gibt, die Restaurants, Kneipen und Bars schrittweise zugestanden wurden. Diese Unterscheidung ist natürlich richtig. Undenkbar, dass angesichts steigender Infektionszahlen Menschen dicht an dicht in stickigen Räumen feiern. Trotzdem ist es verständlich und sinnvoll, dass die Betreiber neue Konzepte entwerfen und mit den Behörden verhandeln. Sie sind es, die die Party neu definieren müssen – eine Rückkehr zur alten Form ist nämlich nicht absehbar.

Wer sich gerne einbringen darf, aber mit Forderungen äußerst vorsichtig sein sollte, sind die Feiernden. Jeder, der am Wochenende im Viertel oder an der Schlachte unterwegs ist, weiß genau, dass es vielen Leuten am geselligen Beisammensein, Musik und Alkohol nicht mangelt. Im Herbst können diese Partys in die auch jetzt schon gut gefüllten Bars verlagert werden. Dass der anschließende, einst übliche Clubbesuch vermutlich ausfallen wird, sollte verkraftbar sein. Feiern muss vorerst Privileg statt Recht bleiben.