(Stephan Meinking (U))

Die Rücktritte von David Davis und Boris Johnson erschüttern das Königreich. Hier gehen zwei Politiker, die glühend für den Austritt aus der Europäischen Union geworben haben und sich nun feige aus der Verantwortung stehlen. Sie hinterlassen einen Scherbenhaufen. Dabei hätten die beiden Kabinettsmitglieder in ihren Positionen die Chance und vor allem die Pflicht gehabt, diese historische Entscheidung in die Praxis umzusetzen. Stattdessen reihen sie sich in die Riege der europaskeptischen Hardliner ein, die hinwerfen, schimpfen und rote Linien ziehen anstatt Alternativen vorzuschlagen, die den Realitätstest bestehen und nicht allein auf ideologischen Fantasien beruhen.

Seit dem Referendum herrscht ein absolutes Durcheinander im politischen Betrieb. Die seit jeher über die EU zerstrittene konservative Partei droht nun endgültig an der Europafrage zu zerbrechen. Ganz abgesehen davon, dass das Referendum die Nation tief gespalten hat. Die Risse ziehen sich durch die ganze Gesellschaft. Die ohnehin angezählte Regierungschefin Theresa May wird diese Rücktrittswelle politisch nicht überstehen.