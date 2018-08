Trumps Medien-Hetze wird immer maßloser: Höchste Zeit für entschiedenen Widerspruch, fordert Karl Doemens. (Andrew Harnik/AP/dpa)

Eine starke Botschaft: 350 Zeitungen warben in Leitartikeln eindringlich für die Pressefreiheit – nicht in Russland oder China, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Zwar wäre es absurd, die Situation in diesen Ländern gleichzusetzen. Doch gerade weil das „Land der Freien“ sich selbst immer als Vorbild in Sachen Demokratie gesehen hat, sind die autokratischen Tendenzen seines Präsidenten alarmierend.

„Feinde des Volkes“ nannte Stalin einst Dissidenten, die dann in Arbeitslagern verschwanden. So verunglimpft Trump nun die freie Presse. Seine Hetze wird immer maßloser. Gezielt versucht er, die Glaubwürdigkeit der Medien zu untergraben. Und er schürt eine feindselige Stimmung, die sich bald in physischer Gewalt entladen könnte.

Es war also höchste Zeit für entschiedenen Widerspruch. Zufrieden kann man trotzdem nicht sein. Es ist in höchstem Maße deprimierend, dass die angegriffenen Medien selbst aufstehen müssen, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen. 85 Prozent der konservativen Wähler glauben, dass die Presse dem Land schade. Trumps Zerstörungswerk ist viel dramatischer fortgeschritten, als viele glauben.