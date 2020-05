Ein Wandbild des Straßenkünstlers Lionel Stanhope in London zeigt das Superman-Logo mit dem Kürzel vom britischen National Health Service (NHS). (Matt Dunham /AP /dpa)

Es ist noch keinen Monat her, dass der britische Premierminister Boris Johnson in einer emotionalen Videobotschaft zwei Krankenhausmitarbeitern persönlich dankte. Sie hatten während seiner schweren Corona-Erkrankung „48 Stunden an meinem Bett“ gestanden, „als die Dinge auch anders ausgehen hätten können“. Namentlich erwähnte der konservative Regierungschef die Krankenschwester Jenny McGee und den Intensivpfleger Luís Pitarma. Sie stammt aus Neuseeland, er aus Portugal.

Es war bezeichnend, dass die beiden Klinikangestellten keine Briten sind. Mehr als 13 Prozent der Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS kommen aus dem Ausland, etliche davon aus der EU. Doch obwohl im maroden NHS Ärzte und Schwestern fehlen und das System ohne Kräfte aus dem Ausland nicht funktionsfähig wäre, wird es für Menschen vom Kontinent in Zukunft sehr viel schwerer sein, im Königreich anzuheuern.

Vier Monate nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft verabschiedete das Unterhaus das Gesetz zur Beendigung der Freizügigkeit für europäische Arbeitskräfte. Bürger aus der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz sollen demnach ab 2021 keinen freien Zugang zum britischen Arbeitsmarkt mehr haben.

Es handelt sich um die weitreichendste Einwanderungsreform auf der Insel seit Jahrzehnten. Und um die Erfüllung eines der zentralen Versprechen der Brexit-Bewegung. Insbesondere der Slogan der Leave-Kampagne, die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurückzuerlangen, überzeugte 2016 etliche Briten, für den EU-­Austritt zu votieren. Vorgesehen ist, dass vor allem die Immigration von Geringqualifizierten massiv eingeschränkt wird, dafür sollen gezielt Fachkräfte angelockt werden. Man wolle künftig „nur noch die Klügsten und Besten“, verkündete Innenministerin Priti Patel.

Punktesystem nach australischem Vorbild

Mit Hilfe eines Punktesystems nach australischem Vorbild, das Fähigkeiten, Gehälter, Qualifikationen und Berufe potenzieller Einwanderer prüft, soll geregelt werden, wer ins Königreich ziehen darf. Allerdings vergisst die europaskeptische Hardlinerin Patel regelmäßig zu erwähnen, dass es gerade die Branchen im Niedriglohnsektor sind, in denen es an britischen Bewerbern mangelt. Ob im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in der Altenpflege oder in der Gastronomie – viele Einwanderer sind in diesen Branchen tätig.

Über die Anordnung, einheimische Arbeitskräfte einzustellen statt Ausländer, schütteln etliche Bauunternehmer, Landwirte oder Pflegeheimbetreiber nur den Kopf. Ihre Klagen klingen stets gleich: Gerade für weniger gut bezahlte und körperlich anstrengende Jobs finden sich nur schwer britische Interessenten.

Eine Ausnahme ist für den NHS geplant, doch die Frage bleibt, wer noch Lust auf einen Job in Großbritannien hat, wenn die Regierung kontinuierlich Migranten zu unerwünschten Gästen erklärt und auf diese Weise ein feindseliges Umfeld schafft. Schon jetzt haben Tausende Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich das System verlassen. Das einst als offen und einwanderungsfreundlich gefeierte Land hat durch den Brexit und unter dem Beifall der migrationsfeindlichen konservativen Presse zumindest in Teilen sein Gesicht verändert.

Kehrtwende nicht ausgeschlossen

Eine Kehrtwende bei der Reform ist angesichts der sprunghaften Regierung jedoch keineswegs ausgeschlossen, sollten etwa die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft wie erwartet gravierend ausfallen. Schon jetzt sorgen sich Bauern um verfaulendes Obst und Gemüse auf ihren Feldern, weil Erntehelfer aus­bleiben. Betreiber von Altenheimen müssen Abteilungen oder gar ganze Einrichtungen schließen, weil es an Pflegern fehlt. Und in Hotels, Restaurants und Pubs halten etliche geringverdienende Arbeiter vom Kontinent den Servicebetrieb am Laufen. Wie soll es ohne sie gehen?

Unter dem neuen Punktesystem würde es fast unmöglich für sie werden, eine Einwanderungserlaubnis zu erhalten. Es zeugt deshalb umso mehr von Heuchelei, wenn konservative Politiker und allen voran Premier Johnson regelmäßig NHS-­Mitarbeitern applaudieren oder Supermarkt-Angestellte, Pfleger und Menschen in Schlüsselberufen als Helden feiern.