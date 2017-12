Dass ausgerechnet der konfessionslose Senatspräsident den Reformationstag stärken will, passt nicht zusammen. (dpa)

Das neue Jahr fängt gut an, Neujahr liegt auf einem Montag. Auch die Weihnachtsfeiertage schlossen diesmal perfekt an ein Wochenende an. Aber im Jahr 2021 kommt es dicke: Alle drei Jahresendfeiertage am Wochenende! So rechnen Arbeitnehmer, um ihre Freizeit zu maximieren; verwerflich ist das nicht.

Aber muss die Politik dazu beitragen? Genau das will sie in Bremen und Niedersachsen. Beide Länder wollen den Reformationstag zu einem festen gesetzlichen Feiertag machen. "Jetzt ist dafür höchste Zeit. Der gesellschaftliche Konsens ist da“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling. Und Ministerpräsident Stephan Weil will schon im neuen Jahr starten. Der 31. Oktober 2018 ist übrigens ein Mittwoch.

Zur Begründung heißt es, andere Länder hätten mehr Feiertage. Bremen und Niedersachsen liegen in der Tat gemeinsam mit Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin mit neun Feiertagen ganz hinten. Gerade Bremen sollte aber vermeiden, sich für Arbeitgeber weniger attraktiv zu machen, denn die Arbeitslosigkeit bleibt beschämend hoch. Und dass ausgerechnet der konfessionslose Senatspräsident den Reformationstag stärken will, passt nicht zusammen. Oder sollte es ihm um den Wahlkampf 2019 gehen? Wer die Reformation feiern will, möge bitte Urlaub nehmen – da schneiden die Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt ja gut ab.

