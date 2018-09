Seit mehr als einem Jahr befindet sich Emmanuel Macron nicht mehr im Wahlkampf; er könnte gelassen seine Agenda verfolgen. Doch Frankreichs Präsident hat bereits auf Kampagnen-Modus geschaltet mit Blick auf die Europawahlen im Mai 2019. Dieser Urnengang hat für ihn große Bedeutung. Der Einsatz für ein vertieftes „Europa, das schützt“ gehört zu Macrons wichtigsten Versprechen. Ob er sich durchsetzt, entscheidet über seine Glaubwürdigkeit: Große Reden sind das Eine – das Entscheidende aber die konkrete Umsetzung von Ideen. Dazu braucht Frankreichs Staatschef Verbündete.

Die Bundesregierung gilt in der EU als wichtigster, aber nicht einfacher Partner. Beim Treffen mit Angela Merkel in Marseille demonstrierten sie eine starke deutsch-französische Achse. Unstimmigkeiten bleiben freilich, ebenso wie nationale Interessen – auch beim feurigen Pro-Europäer Macron. Dass er sich als Gegenspieler zu Viktor Orbán stilisiert, ist Kalkül: Auch bei seiner Wahl 2017 nutzte ihm der radikale Gegensatz zur extremen Rechten in Frankreichs. Und als geschickter Wahlkämpfer hat er sich bewährt.