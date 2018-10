US-Präsident Donald Trump: Auf seinen Befehl sollen schwer bewaffnete Soldaten die Grenze der Vereinigten Staaten vor einer Welle von Flüchtlingen aus Mittelamerika schützen. (Jeff Roberson,AP /dpa)

Donald Trump schickt als erster Präsident der USA Tausende schwer bewaffnete Soldaten an die Grenze. Als Schutz gegen eine „Invasion“ gefährlicher Personen, wie der Präsident behauptet. Diese versteckten sich in einer „Karawane“, die auf die Südgrenze zu Mexiko zuziehe.

Die Flüchtlinge aus Zentralamerika sind real, aber die Bedrohung durch sie ist eine Fiktion, die nur vom Fernsehsender Fox und einschlägigen Verschwörungstheoretikern in den sozialen Medien verbreitet wird. Weder die versuchte Serie von Bombenanschlägen gegen das liberale Amerika noch der schwere Anschlag auf Juden in Pittsburgh halten Trump davon ab, gegen die Familien zu hetzen, die vor Gewalt in ihrer Heimat Schutz suchen. Dass er dafür nun auch das Militär politisiert, illustriert den Verfall der politischen Sitten in den USA.

Trump macht das Militär sprichwörtlich zur „Wahlkampf-Truppe“, die gegen fiktive Feinde zu Felde ziehen. Er mobilisiert eine Woche vor den Midterms seine Anhänger, die er in den hart umkämpften Wahlen der Südweststaaten Arizona, Nevada und Texas dringend braucht. Und damit könnte er leider Erfolg haben.