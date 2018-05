Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli soll Italien nach dem Scheitern der geplanten populistischen Koalition zu einer Neuwahl führen. Foto: Giuseppe Lami/ANSA/AP (dpa)

Die Populisten in Italien haben einen weiteren Versuch zur Regierungsbildung unternommen. Die Chefs der Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega trafen sich am Donnerstag in Rom zu Gesprächen.

Im Hintergrund lief die Bildung einer Übergangsregierung weiter, die Staatspräsident Sergio Mattarella einsetzen könnte, sollten sich die Parteien nicht einigen.

Die italienische Flagge weht über dem Quirinalspalast in Rom. Er ist Dienstsitz des italienischen Präsidenten. Foto: Riccardo Antimiani/ANSA (dpa)

Es sind Facetten eines Polit-Dramas, das dieser Tage immer groteskere Züge annimmt und immer neue Wendungen bekommt. Die Mitspieler: Der geschäftsführende Regierungschef Paolo Gentiloni, der endlich abgelöst werden will. Und Giuseppe Conte, der wenige Tage nach seiner Ernennung als Ministerpräsident den Regierungsauftrag wieder zurückgab. Dann gibt es noch den derzeit designierten Ministerpräsidenten und Finanzexperten Carlo Cottarelli, der eine Übergangsregierung führen soll, aber doch noch einer gewählten Regierung weichen könnte.

Es war Sterne-Anführer Luigi Di Maio, der am Mittwoch die Option einer gewählten Regierung aus Fünf Sternen und Lega wieder auf den Tisch legte. Die Regierungsbildung der europakritischen Parteien war am Sonntag auf den letzten Metern geplatzt. Mattarella hatte ein Veto gegen den Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona eingelegt, der Finanzminister werden sollte. Di Maios Vorschlag ist nun, Savona ein anderes Ministerium zu geben und auf diesem Weg die Regierungskrise zu lösen.

Italiens Präsident Sergio Mattarella, hier am vergangenen Sonntag, hatte dem von Sterne-Bewegung und Lega gewünschten Finanzminister die Zustimmung verweigert. Foto: Fabio Frustaci/ANSA/AP (dpa)

Er spielte den Ball damit zu Lega-Chef Matteo Salvini, der weiter auf die ursprünglichen Besetzung der Regierungsmannschaft pocht. Und es ist keinesfalls sicher, ob Salvini nun wieder mit Di Maio verhandelt, um eine Regierung zu bilden - oder um eine Neuwahl um wenige Wochen heraus zu zögern. Zwar fordert Salvini fast täglich den sofortigen Urnengang, bei dem seine Partei zulegen könnte. Doch besser nicht im Juli, denn da, das sagte Salvini am Mittwoch selbst, seien die Italiener in ihren „sakrosankten“ Ferien.

Doch in Italien scheint derzeit alles möglich - und wäre die Lage nicht so ernst, könnte man meinen, einer Komödie beizuwohnen. „Wir werden sie die Monty-Python-Krise nennen, weil nur die gefeierte britische Komikergruppe es geschafft hätte, eine Geschichte wie diese aufzuführen“, schrieb „La Stampa“.

Die Polit-Krise in Italien hat in Europa die Sorge vor einem Wiederaufflammen der Euro-Schuldenkrise geschürt. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Die Aussicht darauf, dass eine Neuwahl doch noch abgewendet werden kann, sorgte am Donnerstag für Beruhigung an den Finanzmärkten. Auch wenn der Markt weiter auf die Regierungskrise schaut, gingen die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen weiter zurück. Am Dienstag hatte die politische Krise die Märkte auf Talfahrt geschickt. Am Mittwoch schnauften die Anleger bereits durch. Doch Experten sind sich sicher, dass die Unsicherheit noch für eine Zeit hoch bleiben wird.

Denn Italien lebt mit einem riesigen Schuldenberg, in absoluten Zahlen mit fast 2,3 Billionen Euro dem höchsten aller Euroländer. Das entspricht fast 132 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Erlaubt sind nach dem EU-Regelwerk für die Währungsunion eigentlich nur 60 Prozent. Schulden in dieser Höhe können zu einem echten Problem werden, wenn die Zinsen dafür drastisch steigen.

Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, schüttelt während einer Wahlveranstaltung in Neapel die Hände seiner Anhänger. Foto: Ciro Fusco/ANSA/AP (dpa)

Wie sensibel die Situation derzeit ist, machte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici klar, als er vor „unbegründeten Gerüchten“ über die Wirtschaft des Landes warnte. Italien habe wieder Wachstum, schwindende Arbeitslosigkeit und absehbar eine leicht sinkende Verschuldungsrate. „In diesem Zusammenhang noch einmal: Zu spekulieren ist mehr als absurd, das ist nicht zulässig.“ (dpa)