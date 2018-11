Friedrich Merz und Jens Spahn mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. (Silas Stein/dpa)

Auch Jens Spahn und Friedrich Merz wollen CDU-Vorsitzender und damit früher oder später Kanzlerkandidat werden. Das ist ihr gutes Recht. Aber ihre Wahl würde der Demokratie schaden. Jens Spahn ist Gesundheitsminister. Dabei war er lange an der Agentur Politas beteiligt, die für die Pharmawirtschaft umfangreiche Lobbydienste geleistet hat. 2012 hat er ein die Bürgerversicherung kritisierendes Papier im Copy-Paste-Verfahren aus Formulierungen des Verbandes der Privaten Krankenversicherungen zusammengestellt.

Friedrich Merz wiederum hat bei BlackRock angeheuert, einer Fondsgesellschaft, die an Wirtschaftsriesen wie Bayer oder Siemens beteiligt ist. BlackRock wird vorgeworfen, sich in Managemententscheidungen von Unternehmen eingemischt zu haben oder die Privatisierung von Altersvorsorge und Gesundheitsversorgung für den eigenen Profit zu unterstützen. Die Gesellschaft berät auch die Europäische Zentralbank bei den Stresstests für Banken.

Die Crux: Das Unternehmen ist selbst einer der größten Aktionäre der Deutschen Bank – und hat damit ein spezifisches Interesse am Resultat des Stresstests. Merz sollte die Beziehungen mit den Regulierungsbehörden in Deutschland verbessern, also seine politischen Kontakte für die Ziele des Unternehmens nutzen.

Dieses Phänomen ist nicht parteipolitisch einzugrenzen: Gerhard Schröder (SPD) hat mit seinen Pipeline-Entscheidungen schon während der Kanzlerschaft seinem späteren Arbeitgeber Nord Stream/Gazprom einen Gefallen getan. Der ehemalige Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) sitzt nach vielen Beschlüssen zuungunsten der gesetzlichen Krankenversicherungen heute im Vorstand der Allianz Private Krankenversicherung.

Das Problem solcher Verquickungen von Politik und Wirtschaft ist, dass sich Firmen so Einflussmöglichkeiten auf den politischen Prozess sichern, die vielen Bürgern nicht zur Verfügung stehen. Politiker wie Merz oder Spahn haben die Wertvorstellungen ihrer (ehemaligen) Geldgeber verinnerlicht: Deregulierung und Privatisierung. Sozialen Ausgleich und Umverteilung von großen Vermögen lehnen sie ab.

Wenn ein (dann ehemaliger) Aufsichtsrat einer Fondsgesellschaft Vorsitzender der Regierungspartei wäre, kann man sich leicht ausrechnen, was für eine Politik betrieben wird. Und genau das hat Auswirkungen auf die Demokratie. Bestimmte Interessen können bestimmte Einflüsse kaufen. Spahn oder Merz, das sind keine gefährlichen Präzedenzfälle. Sie sind Normalität. Und das schon viel zu lange.

Zur Person

Unser Gastautor Norman Laws ist Mitarbeiter am Institut für Nachhaltigkeitssteuerung der Leuphana-Universität Lüneburg. Studiert hat Laws Politikmanagement an der Hochschule Bremen und in Vilnius (Litauen).