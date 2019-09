Finanzminister Olaf Scholz und Kanzlerin Angela Merkel wollen an der schwarzen Null für den Haushalt 2020 festhalten. (Kay Nietfeld /dpa)

Die Luft wird dünner. Deutschland schliddert in die Rezession, der Brexit wird seinen Preis haben und die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren. Doch Finanzminister Olaf Scholz klammert sich an die schwarze Null, darf sich dabei der Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel sicher sein. In der Generaldebatte über den Haushalt 2020 im Bundestag wurde aber auch deutlich: Die schwarze Null ist kein Tabu, eine Neuverschuldung kein Sakrileg.

Das Hauptproblem ist hausgemacht. Denn das geplante Klimaschutz-Paket ist noch nicht im Haushalt eingepreist, weil sich die Groko vor der Sommerpause nicht über Maßnahmen einigen konnte. In der Aussprache war das Thema Klimaschutz denn auch dominant. Merkel will viel Geld in die Hand nehmen, den Grünen reicht das nicht.

Mehr zum Thema Analyse Der unfertige Haushalt des Olaf Scholz Unterm Strich hat Olaf Scholz eine schwarze Null ausgerechnet. Doch dafür muss der Finanzminister ... mehr »

Für die Liberalen ist die schwarze Null bereits zu einer roten mutiert. Tatsächlich greift Scholz tief in die Trickkiste für sein Zahlenwerk: Mehr als neun Milliarden Euro holt er sich aus einer Rücklage für Flüchtlingsausgaben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat noch einen drauf gelegt: Er will die Klimakosten mittels einer Stiftung und Bürgeranleihen finanzieren. Ein hübscher Buchungstrick, denn diese Gelder würden sich nicht im Haushalt niederschlagen.

Es ist nicht töricht, angesichts von Klima- und Rezessionsgefahren über Sinn oder Unsinn der schwarzen Null nachzudenken. Aber es ist erschreckend, wie voreilig manche Politiker die nachhaltige Haushaltspolitik fleddern wollen. Auf 359,8 Milliarden Euro beläuft sich der Etat. Da gibt es noch Sparpotenziale – zum Beispiel bei den Subventionen –, um Gelder zugunsten der Klimapolitik umzuwidmen. Und immerhin 4,5 Milliarden Euro stehen im aufgestockten Energie- und Klimafonds bereit.

Die Politik hat nicht nur eine ökologische Verantwortung, es gibt auch eine ökonomische: nämlich der jungen Generation geordnete Staatsfinanzen zu hinterlassen.