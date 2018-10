Jetzt soll die Sozialwohnungsquote immerhin im Schnitt um ein Fünftel steigen. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Der Befund ist eindeutig: Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Bremen. Mag sein, dass es in München, Berlin und Hamburg noch schlimmer ist. Aber in Bremen mit seiner hohen Armutsquote muss einfach mehr gegen diesen Engpass getan werden. Die Koalitionäre folgen dabei gerne dem Impuls, die Wirtschaft zur Lösung des Pro-blems zu verdonnern.

Vor drei Jahren wollten die Grünen die Sozialwohnungsquote auf 100 Prozent vervierfachen. Nicht jede vierte, sondern jede neue Wohnung wäre dann beim Mietpreis auf 6,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Kein privater Bauunternehmer könnte das mitmachen, und deswegen ist es gut, dass der Senat diese radikale Idee aus den eigenen Reihen verwarf.

Jetzt soll die Sozialwohnungsquote immerhin im Schnitt um ein Fünftel steigen, von 25 auf 30 Prozent, und in einigen Stadtteilen noch stärker. Auch das wäre ein schwerwiegender Eingriff in den Markt, der sich erst rechtfertigen lässt, wenn der Senat seine Möglichkeiten erschöpft hat. Richtig ist aber der Gedanke, nicht ein und dieselbe Quote überall gelten zu lassen, sondern ­flexibel zu bleiben.