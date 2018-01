Die Gewalt in Syrien eskaliert erneut. (imago)

Nach der Eskalation der Gewalt im Nordwesten des Bürgerkriegslandes Syrien wird die Fluchtwelle immer größer. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden von Dezember bis Anfang dieser Woche fast 100.000 Menschen aus dem Norden der Provinz Hama und dem Süden der Provinz Idlib vertrieben, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Ende vergangener Woche hatten die UN noch von rund 70.000 Vertriebenen aus dieser Region gesprochen.

Das Gebiet wurde bislang von Rebellen beherrscht. Zuletzt gingen dort jedoch die Streitkräfte der Regierung in die Offensive und die Gewalt eskalierte. Den UN zufolge flohen die Menschen in Richtung türkischer Grenze.

Syrische und russische Jets fliegen Aktivisten zufolge seit Tagen intensive Luftangriffe auf Rebellenenklaven.

Die humanitäre Lage ist in vielen Gebieten des Bürgerkriegslandes weiter dramatisch. Fast 70 Prozent der Bevölkerung leben nach UN-Schätzungen in extremer Armut. So sind in der von Rebellen kontrollierten Enklave Ost-Ghuta nach Schätzungen rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Hilfsorganisationen haben massive Problem, die geflüchteten Menschen zu versorgen.

Die Türkei wirft Syrien vor, eine politische Lösung für den fast siebenjährigen Konflikt zu sabotieren. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, Syriens Streitkräfte griffen unter dem Vorwand des Kampfes gegen den syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida auch gemäßigte Oppositionelle an.

Ende des Monats soll auf einer Konferenz im russischen Badeort Sotschi über eine Nachkriegsordnung für Syrien beraten werden. Große Teile der syrischen Opposition lehnen das Treffen jedoch ab. (dpa)