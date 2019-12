Auch in Bremen sind vielerorts Ehrenamtliche im Einsatz - beispielsweise bei den Suppenengeln. (Karsten Klama)

Zum Tag des Ehrenamts hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen, ehrenamtliches Engagement in Bewerbungsverfahren stärker zu berücksichtigen. Für Firmen sei es ein Gewinn, wenn sie ehrenamtlich Tätige beschäftigen, schrieb sie am Donnerstag in einem Gastbeitrag für die Nachrichtenseite n-tv. Für Bewerber „sollte es ein Pluspunkt sein, wenn er oder sie nebenbei in der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder der Seniorenbetreuung aktiv ist“. Sozialverbände und Politiker sprachen sich für eine deutlich stärkere finanzielle Förderung von ehrenamtlicher Arbeit aus.

Wolfgang Stadler, Chef des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO), sagte, echte politische Anerkennung für Ehrenamtler könne nicht nur aus Sonntagsreden und symbolhaften Ehrungen bestehen, sondern müsse eine verlässliche und dauerhafte Förderung erfahren. Caritas-Präsident Peter Neher sagte: „Freiwillige und Ehrenamtliche sollten ihr Engagement bei der Bewerbung um eine Ausbildung oder einen Studienplatz anerkannt bekommen. Auch kostenlose und vergünstigte ÖPNV- und Bahntickets wären eine Wertschätzung“.

Bereitschaft für Freiwilligendienst ist hoch

Der ehrenamtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger, forderte gesetzliche Regelungen, die Vereine und gemeinnützige Organisationen deutlich von Bürokratie entlasten. Konkret gehe es um Vereinfachungen und Klarstellungen bei der Datenschutzgrundverordnung oder beim Führungszeugnis. Gienger sprach sich zudem für Änderungen im Steuerrecht aus: Die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen müssten spürbar angehoben werden.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) präsentierte zum Tag des Ehrenamts die Ergebnisse einer Befragung von rund 1200 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Demnach weiß fast jeder zweite, nicht ehrenamtlich Tätige nicht, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, sich freiwillig zu engagieren. Die Bereitschaft, einen Freiwilligendienst zu absolvieren, liege bei den jungen Menschen allerdings bei 60 Prozent.

Das Bundesfamilienministerium verwies auf die geplante Gründung einer „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“. Diese soll ihren Sitz in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern haben und zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene für Vereine, Verbände und Initiativen beim Thema Ehrenamt sein. Konkret soll sie bei der Organisation und auch der Klärung von Rechtsfragen in dem Bereich helfen und Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vernetzen. (dpa)