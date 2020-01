In Berlin sehr beliebt: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). (Carsten Koall/DPA)

Eine echte Trendwende wurde eingeleitet: Berlin ist moderner, gerechter, nachhaltiger und sicherer geworden. So überzeugt klingt das Eigenlob von SPD, Linken und Grünen, die seit nunmehr drei Jahren den Senat in der Hauptstadt bilden und damit auch als Vorbild für die rot-grün-rote Koalition in Bremen diente.

Doch selten klaffen Anspruch und Wirklichkeit derart weit auseinander wie in der Spree-Metropole, in der schon immer gern der Superlativ bemüht wurde. Tatsächlich gibt es nur ein Projekt der Stadtregierung, dass bei einer breiten Mehrheit große Unterstützung findet, weit über die Parteigrenzen der Koalition hinaus: der Mietendeckel, mit dem für fünf Jahre Erhöhungen weitgehend ausgeschlossen sind. Das Gesetz soll an diesem Donnerstag vom Senat verabschiedet werden, doch das Projekt steht auf juristisch wackligem Boden.

Anerkennung findet auch, dass Schüler seit dem letzten Sommer gratis Bus und Bahn fahren können und dass das Essen in Grundschulen kostenlos ist. Doch von der Vorgabe, gute Bildung für alle zu gewährleisten, ist Berlin weit entfernt. Noch immer gibt es zu wenige Kita- und Schulplätze, noch weniger ausgebildete Fachlehrer. Zwar ist die Zahl der gesperrten Turnhallen gesunken, auch sind inzwischen einige Schulgebäude saniert. Doch der Fortschritt ist nicht nur in der Bildungspolitik eine Schnecke.

Auto-, Bus- und Radfahrer kämpfen sich in Stoßzeiten durch den Dauerstau. Holpriges Pflaster, kaputte Fahrradwege und Bürgersteige behindern das Fortkommen. Seit auf etlichen Hauptstraßen Tempo 30 zur Luftreinhaltung eingeführt wurde, stockt der Verkehr noch mehr. Dabei ist der Effekt minimal, weil sich nur eine knappe Mehrheit an die Beschränkungen hält und der Polizei das Personal fehlt, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Der vom Senat propagierte Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr ist zwar sinnvoll. Doch Busse bleiben häufig liegen oder stecken im Stau, Bahnen fallen oft aus. Fuhrpark und Infrastruktur sind teilweise hoffnungslos veraltet. Allein für die S- und U-Bahnstrecken müssen rund 3000 neue Wagen angeschafft werden; viel zu spät wurden sie bestellt.

Auch eine funktionierende Verwaltung wurde versprochen. Betrug die Wartezeit für Termine in Bürgerämtern mitunter Monate, sind es jetzt nur noch Wochen. Kürzlich hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Effizienz der Verwaltungen europäischer Hauptstädte verglichen. Während in manchen Metropolen etliche Formalien heute elektronisch erledigt werden können, gehört Berlin zu den rückständigsten Städten; nur Rom schnitt noch schlechter ab. Dagegen konnte die Stadt ihr Image als internationaler Standort für Wissenschaft, Forschung und Medizin weiter verbessern; die drei Universitäten und die Charité wurden als „Exzellenz-Verbund“ ausgezeichnet. Dafür hat vor allem Regierungschef Michael Müller (SPD) gesorgt, der zugleich Wissenschaftssenator ist.

Die Erfolge der einst so stolzen Partei Ernst Reuters und Willy Brandts verblassen durch die mangelnde Strahlkraft Müllers. Er ist im bundesweiten Vergleich der Landeschef, mit dem die Bürger am unzufriedensten sind. Aber er ist gewiss nicht allein dafür verantwortlich, dass die SPD in der Wählergunst rasant und deutlich hinter Grüne und Linke zurückgefallen ist. Am meisten fehlt der Stadtpolitik eine Persönlichkeit, die vor allem das Gemeinwohl, weniger die eigene Klientel im Blick hat, und das notwendige Charisma mitbringt.

Das wird Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zugetraut. Die frühere Bezirksbürgermeisterin von Neukölln gilt als zupackend, bürgernah und wird weit über Parteigrenzen hinweg gemocht. Sie wird von Müller den Posten des Landesvorsitzenden übernehmen und will mit Fraktionschef Raed Saleh eine Doppelspitze bilden. In Neukölln stand Giffey für eine gezielte Integrations- und eine strenge Law-and-Order-Politik. Sie steht aber auch vor einer schwierigen innerparteilichen Mission: Sie muss als eher Konservative den traditionell starken linken Flügel in Berlin, der zahlreiche Funktionäre stellt, für sich gewinnen.