Carsten Sieling (SPD) (dpa)

Eigentlich sollen die Ergebnisse der von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ins Leben gerufenen Zukunftskommission erst im Herbst vorgestellt werden. Doch nun kommen immer mehr Akteure des Prozesses schon vorher mit einem eigenen Strategiepapier um die Ecke. Erst die Handelskammer und nun auch die Arbeitnehmerkammer.

Die Forderungen lesen sich gut, schließlich sind alle angesprochenen Probleme es wert, Geld dafür auszugeben. Doch bleibt es fraglich, ob sie den Prozess vorantreiben oder ihn nicht eher zerfasern. Bremen braucht zukunftsweisende Ideen – gerne auch viele davon. Doch wie der Geschäftsführer der Arbeitnehmerkammer selbst ganz richtig feststellt, wird der Erfolg der Kommission am Ende davon abhängen, sich auf zentrale Forderungen zu einigen und Prioritäten zu setzen.

Mehr zum Thema Das nächste Strategiepapier für Bremen Die Arbeitnehmerkammer fordert in der Debatte um die Zukunft des Landes einen stärkeren Fokus auf ... mehr »

Es bleibt deshalb nur zu hoffen, dass in den kommenden Wochen nicht alle einbezogenen Institutionen und Verbände auf die Idee kommen, ein eigenes Zukunftspapier auf den Weg zu bringen. Denn was die Stadt nicht weiterbringt, sind viele Einzelkonzepte, die durch fehlenden Konsens am Ende doch wieder in der Schublade landen.

kristin.hermann(at)weser-kurier.de