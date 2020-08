Emmanuel Macron bei einem Besuch am Ort der schweren Detonation im Hafen Beiruts. (Thibault Camus /AP /dpa)

Anfang dieses Monats hat Emmanuel Macron etwas erlebt, das ihm schon lange nicht mehr passiert ist, zumindest nicht im eigenen Land: Er wurde von einer Menschenmenge umringt und fast wie ein Messias bejubelt. Wenn manche lautstark schimpften, dann nicht auf ihn. Keine 48 Stunden nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut am 4. August war der französische Präsident als erster ausländischer Staatschef in den Libanon gereist, um den Menschen Hilfe zu versprechen.

„Ich verstehe eure Wut. Ich bin nicht hier, um irgendein Regime gutzuheißen. Es ist meine Pflicht, euch als Volk zu helfen, euch Medikamente und Unterstützung zu bringen“, rief Macron der aufgebrachten Menge zu. Erschüttert über die eigene politische Elite und die Regierung, die bald darauf zurücktrat, hingen viele Libanesen an den Lippen des französischen Präsidenten. Er war wenige Tage später neben UN-Generalsekretär António Guterres die treibende Kraft bei der Ausrichtung einer internationalen Geberkonferenz.

Mit seinem engagierten Besuch bewies Macron einmal mehr, dass er Frankreich eine bedeutsame Rolle auf der internationalen Bühne sichern und Verantwortung übernehmen will. Und zwar in den Augen der Welt wie auch seiner Landsleute: Jeder Auftritt eines französischen Staatschefs im Ausland richtet sich immer auch ans heimische Publikum, um dessen Gunst Macron ohnehin seit Monaten mit mäßigem Erfolg wirbt.

Unter den europäischen Staats- und Regierungschefs zeigt er sich als derjenige mit dem stärksten außenpolitischen Ehrgeiz. Auch wenn er manchmal mit Provokationen aneckt – man erinnere sich an die Aussage, die Nato sei „hirntot“–, so ist Macron für seinen unermüdlichen Gestaltungswillen doch zu loben. Europa braucht ambitionierte Verantwortungsträger.

Agieren wurde in Frankreich gemischt aufgenommen

In Frankreich wurde sein Agieren allerdings gemischt aufgenommen. Der Libanon sei „kein französisches Protektorat“, ätzte der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, während Jordan Bardella vom rechtsnationalen Rassemblement National von einer „arroganten und moralisierenden One-Man-Show“ sprach. Allerdings suchte die Opposition wohl in erster Linie eine Gelegenheit mehr, Kritik am Präsidenten zu üben.

Dieser verteidigte sich mit dem wichtigen und richtigen Hinweis, er werde den Libanesen ihre Politik nicht diktieren. Zwar lehnte er sich während seines Ortsbesuchs mit seiner Forderung nach tiefgreifenden Reformen in dem Land weit aus dem Fenster. Zugleich zeigte er aber die notwendige Sensibilität und Vorsicht, um jeden Verdacht des Versuchs einer Vormundschaft auszuräumen. Geschickt begegnete er damit dem Misstrauen, das auftritt, sobald es um Einmischung in die Belange von Staaten geht, die früher in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Frankreich standen.

Nur widerstrebend akzeptierte Paris 1943 die Unabhängigkeit des Libanon.

Die ersten Verbindungen zwischen beiden Ländern gehen auf das Mittelalter zurück. Im 13. Jahrhundert versprach der damalige König Ludwig IX. der christlichen Religionsgemeinschaft der Maroniten seinen Schutz. Später spielte Frankreich als zeitweilige Schutzmacht eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Libanon in seinen heutigen Grenzen sowie einer Verfassung. Neben Arabisch war Französisch offizielle Sprache. Ein großer Teil der Menschen spricht sie heute noch. Nicht zuletzt stellt der Küstenstaat an der Grenze zu Syrien und Israel für Frankreich einen strategisch wichtigen Zugangspunkt im Mittleren Osten dar.

Angesichts dieser vielfältigen Verbindungen liegt ein besonderes Engagement der einstmals „zärtlichen Mutter“ Frankreich nahe und erscheint gerade angesichts der katastrophalen Situation in der Region wichtig. Die Menschen im Libanon warten auf internationale Unterstützung angesichts des Chaos in ihrem Land. Macron hat recht: Würde sich Frankreich jetzt im Libanon heraushalten, würde es anderen Regionalmächten wie dem Iran, der Türkei oder Saudi-Arabien das Feld überlassen. Das wäre weder im Interesse des Libanon noch Frankreichs und auch nicht Europas.