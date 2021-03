Emmanuel Macron beim Besuch in einem Impfzentrum. Frankreich ist eins der weltweit impfkritischsten Länder. (Tessier/dpa)

Auch Frankreich hat am Montag vorläufig die Verabreichung des Impfstoffs Astra-Zeneca ausgesetzt – „aus Vorsicht“, so Präsident Emmanuel Macron, und auch nur solange, bis die Europäische Arzneimittel-Agentur (hoffentlich) dem Vakzin wieder ihr volles Einverständnis gebe.

Doch diese Entscheidung dürfte der Staatschef wider Willen getroffen haben. Schließlich setzt die Regierung auf eine Beschleunigung der bisher sehr schleppenden Impfkampagne, um einen dritten, landesweiten Lockdown zu verhindern. Und dafür war das leicht zu händelnde britisch-schwedische Vakzin zentral. Selbst bei einer Inzidenz von über 400 (Fällen je 100.000 Einwohner pro Woche) in der Region Ile-de-France, in der sich Paris befindet, versucht man so immer noch, weitere Maßnahmen außer der landesweiten Sperrstunde zwischen sechs Uhr abends und sechs Uhr morgens hinauszuzögern.

Doch die Hoffnung, die Situation auf Messers Schneide noch irgendwie zu managen – auch dadurch, dass man Patienten von den Pariser Intensivstationen in andere Regionen brachte – scheint jetzt in weite Ferne gerückt zu sein. Auch deswegen, weil – selbst wenn der Impfstoff wieder autorisiert würde – das nur noch das Misstrauen der Bevölkerung verstärken würde. Frankreich ist eins der weltweit impfkritischsten Länder. Gegen Covid-19 wollen sich nur 60 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Diese Zahl könnte jetzt noch weiter sinken.