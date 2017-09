Treibt sein Vorhaben einer Haushaltsrevolution in Europa voran: der französische Präsident Emmanuel Macron. (dpa)

Frankreich meldet sich auf der europäischen Bühne zurück. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist zwar wirtschaftlich immer noch erholungsbedürftig und kämpft gegen eine hohe Arbeitslosigkeit. Paris will aber nach Jahren der Krise wieder mit dem großen Partner Deutschland auf Augenhöhe sprechen und Europas Zukunft mitgestalten. Gut vier Monate nach Amtsantritt stellt Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in der traditionsreichen Sorbonne-Universität seine Europa-Pläne vor.

Was fordert Macron für die EU?

Gemeinsame Interventionstruppe: Macron hat ein europäisches Verteidigungsbudget und eine gemeinsame Interventionstruppe gefordert. Diese soll zum Beginn des kommenden Jahrzehnts geschaffen werden, schlug er vor. Europa solle dann auch eine "gemeinsame Doktrin" haben. Europa müsse im Verteidigungsbereich eine gemeinsame strategische Kultur entwickeln, sagte Macron. Er schlage vor, in den nationalen Armeen der Mitgliedstaaten freiwillig Soldaten aus allen anderen europäischen Ländern aufzunehmen. Frankreich werde diese Initiative in seinen Streitkräften eröffnen.

Europäische Finanzsteuer: Macron will in Europa die schon seit Jahren debattierte Finanztransaktionssteuer durchsetzen, um damit die Entwicklungshilfe zu finanzieren. Frankreich und Großbritannien hätten bereits eine solche Steuer, ein Modell davon sollte man als Vorbild nehmen. Über die Steuer auf Börsengeschäfte wird seit der Weltfinanzkrise intensiv diskutiert. Berlin und Paris wollen schon seit Jahren die Steuer auf europäischer Ebene durchsetzen. 2014 einigten sich elf EU-Staaten darauf, 2016 damit zu starten. Doch Ende 2015 sprang Estland ab, und der Zeitplan geriet ins Wanken. Die übrigen zehn EU-Länder bemühen sich immer noch um ein gemeinsames Konzept.

Haushaltsrevolution: Ungeachtet von Einwänden aus Berlin treibt Macron sein Vorhaben einer Haushaltsrevolution in Europa voran. Die Eurozone mit 19 Ländern solle ein eigenes Budget bekommen, forderte er. Man müsse auch darüber nachdenken, diesen Haushalt mit einer Steuer zu finanzieren. Er brachte dazu die Unternehmensteuer ins Spiel, die dazu in Europa aber angeglichen sein müsse. Bisher weichen die Unternehmensteuersätze in den EU-Staaten deutlich voneinander ab. "Wir brauchen ein gestärktes Budget im Herzen von Europa, im Herzen der Eurozone", sagte Macron. Bisher umfasst der Haushalt der gesamten EU knapp 160 Milliarden Euro pro Jahr, und es gibt keine eigenen Schulden. Widerstand gegen einen Eurozonenhaushalt gibt es bei der FDP, die nach der Bundestagswahl als potenzieller Koalitionspartner gilt.

Mindestsatz für Unternehmensteuer in Europa: Macron hat einen einheitlichen Mindestsatz für die Unternehmensteuern in den Ländern der Europäischen Union gefordert. Bis zum nächste EU-Budget in 2020 sollten verpflichtende Unter- und Obergrenzen für die Körperschaftsteuersätze vorgelegt werden, sagte er. Länder, die sich daran nicht halten, sollten keine EU-Strukturmittel erhalten, so der Franzose: "Man kann nicht von der europäischen Solidarität profitieren und gegen die anderen spielen." Es könne keine so großen Unterschiede bei den Körperschaftssteuersätzen geben, sagte Macron. Diese "soziale Diskrepanz" schwäche ganz Europa. Der französische Staatschef sprach sich auch für eine schrittweise Annäherung der Sozialmodelle in Europa aus.

Macron schlägt Berlin einen erneuerten Élyséevertrag vor

Emmanuel Macron hat Deutschland zudem eine enge Partnerschaft vorgeschlagen. Dazu könnte es einen neuen Élyséevertrag zum 55. Jahrestag am 22. Januar 2018 geben, sagte er. "Wir werden über alles reden", kündigte der Staatschef an. Er brachte dazu auf längere Sicht gemeinsame Regeln für Unternehmen ins Spiel. Der Élyséevertrag war am 22. Januar 1963 von dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle geschlossen worden. Er begründet die deutsch-französische Freundschaft.

Positives Feedback zu der Rede

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Grundsatzrede des französischen Präsidenten begrüßt. "Ja, wir brauchen jetzt ein enger vereintes, stärkeres und demokratischeres Europa", schrieb Juncker am Dienstag auf Twitter. Gebraucht werde ein Fahrplan, eine offene Diskussion aller Ideen und eine Entscheidung vor der nächsten Europawahl 2019. Juncker lobte Macrons Rede als "sehr europäisch" und schrieb: "Europa braucht Mut."

Auch die Grünen-Politikerin Franziska Brantner hat die Reformvorschläge gelobt. "Es braucht mehr Demokratie, mehr Solidarität, mehr Investitionen und eine Stärkung sowie bessere demokratische Kontrolle der Wirtschafts- und Währungsunion", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentariergruppe der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Hier liegt die Messlatte für die anstehenden Sondierungen in Berlin. Alles darunter riskiert den Zusammenhalt Europas." EU-Politik wird bei Gesprächen der Union mit Grünen und FDP über eine Jamaika-Koalition eine Rolle spielen.

Die von Macron geforderte "ökologische Wende" sei notwendig, um die Digitalisierung, die Förderung Erneuerbarer Energien, hohe Umweltstandards und zukunftsfähige Arbeitsplätze voranzubringen, sagte Brantner. "Macrons Vorstoß liegt auf einer Linie mit unserem grünen Vorschlag eines neuen Europäischen Zukunftsfonds, der mehr Spielräume für öffentliche Investitionen schaffen würde." (dpa)