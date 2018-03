Sebastian Krüger (Peter von Döllen)

Gute Nachrichten für skrupellose Arbeitgeber: Das Gleichbehandlungsgesetz am Arbeitsplatz kann problemlos umgangen werden. Einzige Voraussetzung: Beim Job muss es sich um eine der rund 1,3 Millionen kirchlichen Stellen in Deutschland handeln. Homosexualität, Wiederheirat und Kirchenaustritt sind vor Gericht ausreichende Gründe für eine fristlose Kündigung. Loyalitätspflicht nennt sich der Zwang, sein Privatleben den kirchlichen Moralvorstellungen unterzuordnen. Was nicht in den Wertekanon passt, verliert den Schutz des Gesetzes.

Der sogenannte Dritte Weg ist eine Folge der Diktaturen des 20. Jahrhunderts: Erst die Nationalsozialisten und später die sowjetischen Apparatschiks übten Druck auf die Kirchen aus und versuchten, sie unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Bundesrepublik verankerte im Betriebsverfassungsgesetz, dass Kirchen fortan auch im Bereich des Arbeitsrechts nach eigenen Regeln verfahren dürfen. Gut für die Kirchen, schlecht für die Arbeitnehmer: In Lohnverhandlungen müssen die Angestellten ohne gewerkschaftliche Unterstützung auskommen. Das Streikrecht existiert in kirchlichen Arbeitsverhältnissen ebenso wenig wie Betriebsräte. Auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit unterliegt den Vorgaben der Vorgesetzten.

Sicher, auch nicht-kirchliche Arbeitsplätze geben bestimmte Leitlinien vor, die der Angestellte im Arbeitsvertrag unterschreibt und befolgen sollte, wenn er seinen Job behalten möchte. Und auch ohne entsprechende Klauseln können persönliche Ansichten ein legitimer Kündigungsgrund sein: Chefs müssen es nicht tolerieren, wenn ein Arbeitnehmer durch sexistische oder rassistische Ausfälle dem Betriebsklima schadet und das Firmenimage in Mitleidenschaft zieht.

Wo liegt da der Unterschied zum kirchlichen Arbeitsrecht? Mit wem jemand Sex hat, ob und auf welche Weise er Gott anbetet oder ob er nach einer Scheidung erneut heiratet, hat keinen Einfluss auf den Arbeitsplatz. Solche privaten Details spielen nur im Leben des betreffenden Menschen eine Rolle und gehen keinen Vorgesetzten etwas an. Sollte die Lebensführung tatsächlich eine religiöse Krise bewirken, wäre der Arbeitgeber besser beraten, sich mit seinem Urteil etwas zurückzuhalten und dem Angestellten in wahrhaft christlicher Tradition zu vergeben.

Aus gutem Grund hat das Gros der Arbeitgeber nicht mehr das Recht, jemanden wegen seiner Religionszugehörigkeit, seines Familienstandes oder seiner sexuellen Orientierung einzustellen oder zu entlassen. Nur die Kirche als größter nicht-staatlicher Arbeitgeber ist davon ausgenommen. Bei allem wohltätigen Engagement der Kirchen darf nicht vergessen werden: In den vergangenen Jahrhunderten mussten viele soziale Errungenschaften gegen den erbitterten Widerstand der Kirchen erkämpft werden. Die Gleichstellung von Mann und Frau, die Anerkennung von Homosexuellen und religiösen Minderheiten, Meinungs- und Kunstfreiheit – diese vormals utopischen Vorstellungen wurden realisiert, weil humanistischen Werten mehr Gewicht zukam. Mehr als zu Zeiten, in denen ein kleiner Kreis den Anspruch erhob, die wahre Auslegung der Religion zu verkörpern.

Grundrechte sind keine Luxusgüter, die nach Belieben gegeben und wieder genommen werden können. Für sie darf es keine Ausnahmen geben, da das den elementarsten Kern der Gleichheit aushöhlt: die Gleichheit vor dem Gesetz. Wenn ein Konflikt zwischen diesem Grundrecht und kirchlichen Sonderwünschen besteht, darf der Staat sich nicht über das Fundament seiner Verfassung hinwegsetzen. Gesellschaftlicher Wandel muss auch in der Gesetzgebung festgelegt werden, wenn er langfristig erhalten bleiben soll. Was passiert, wenn das Ungleichgewicht zugunsten religiöser Forderungen kippt, offenbart ein Blick auf die Geschichte.

Die Zeiten, in denen die Dorfgemeinschaft mit dem Finger auf geschiedene Frauen zeigte und sie mit der geballten Ladung sozialer Verachtung strafte, sind vorbei. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession gilt nicht mehr als einziger Indikator für Moral, Anstand und Wert eines Menschen. Neben der klassischen Familie existieren heute verschiedene Lebensentwürfe. Seit vergangenem Jahr endlich dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Dieses Zeichen für Fortschritt und Gleichheit verliert seine Bedeutung, wenn der kirchliche Arbeitgeber die frischgebackenen Eheleute direkt darauf vor die Tür setzen darf.