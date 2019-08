Immer mehr Kinder besuchen in Deutschland eine Privatschule. (Peter Steffen / dpa)

Ein Grund zur Aufregung muss das nicht sein: Jeder elfte Schüler in Deutschland besucht eine Privatschule, Tendenz steigend. Es gibt viele unterschiedliche Formen von Privatschulen in Deutschland.

Daher ist ein Pauschalurteil über diese fehl am Platz. Seit den 1990er Jahren hat sich die Zahl der Schulen in privater Trägerschaft zwar nahezu verdoppelt. Das liegt aber unter anderem an dem Boom im Osten des Landes, wo Privatschulen bis zur Wende verboten waren. Betrachtet man die Entwicklung in Westdeutschland, nimmt ihre Zahl in deutlich geringerem Maße zu.

Privatschulen fördern soziale Spaltung, sagen Kritiker. Je nach Art der Einrichtung kann das stimmen. Daher muss das Sonderungsverbot konsequent umgesetzt werden. Privatschulen müssen allen zugänglich sein, das Schulgeld darf nicht zur sozialen Selektion führen. Kinder lernen auf unterschiedliche Art und Weise.

So können die einen sich auf einer Waldorfschule besser entfalten, die anderen kommen in einer Gesamtschule super klar. Privatschulen sollten die Schullandschaft ergänzen, indem sie Angebote machen, die eine Regelschule nicht leisten kann. Seien es eine besondere Ausrichtung im sportlichen Bereich oder reformpädagogischen Ansätze wie in den Waldorf- oder Montessorischulen. Diese Angebote sind wichtig und richtig.

Privatschulen können zudem ein Ort sein, an dem neue pädagogische Konzepte erarbeitet werden und so Anstöße für Reformen geben. Was Privatschulen nicht sein sollten: Ein als erforderlich gesehener Ausweg aus dem staatlichen Bildungssystem, mit dem die Eltern unzufrieden sind.

Oder gar eine Notwendigkeit, etwa weil auf dem Land die letzte öffentliche Schule in erreichbarer Nähe schließt. Die Lösung ist, wie so oft: Mehr in Bildung investieren. Öffentliche Schulen müssen gut ausgestattet sein – personell und finanziell. Auch einheitliche Qualitätsstandards sind wichtig.