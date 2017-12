Sie reden zwei Tage, sie speisen zusammen, aber wichtige Entscheidungen werden vertagt. (dpa)

Nur dabei statt mittendrin – und schon gar nicht vorne weg, wie sonst bei EU-Gipfeltreffen. Aus Angela Merkel ist eine „lame duck“ geworden, eine lahme Ente. So werden in den USA Präsidenten bezeichnet, die zwar noch im Amt sind, aber nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

In dieser undankbaren Rolle ist die geschäftsführende Bundeskanzlerin zurzeit. Zu Hause wird ergebnisoffen sondiert, in Brüssel unverbindlich diskutiert. Und so ist dieser Gipfel ein Muster ohne Wert: Sie reden zwei Tage, sie speisen zusammen, aber wichtige Entscheidungen werden vertagt.

Die EU-Staats- und Regierungschefs müssen sich stattdessen in Geduld üben, bis Deutschland eine handlungsfähige Regierung hat. Ein fatales Signal in einer Situation, in der der Europäischen Union sowohl die Strukturen als auch der Wille und der Gemeinschaftsgeist fehlen, um wieder mehr zu sein, als nur ein zerstrittener Verein von 27 Einzelstaaten – Großbritannien bereits abgezogen.

Gelähmt durch Deutschlands stockende Regierungsbildung, überschattet von gegenseitigem Misstrauen – woher die EU die Kraft zur Erneuerung und zur Durchsetzung fundamentaler Interessen nehmen will, ist schleierhaft. Beispiel Migrationspolitik. Bevor der Gipfel überhaupt begonnen hatte, vergiftete EU-Ratspräsident Donald Tusk die Stimmung.

Für „wirkungslos“ und „spalterisch“ hält der Pole das von Anfang an umstrittene Quotensystem, das jedem Mitgliedsstaat die Aufnahme bestimmter Flüchtlingskontingente vorschreibt. In der Tat: Funktioniert hat das nie. Aber ist eine Abkehr von dieser Solidaritätspflicht die Lösung? Wohl eher wäre es der Anfang vom Ende, weil die Gemeinschaft einmal mehr unter Beweis stellen würde, dass sie es nicht schafft, ihre Interessen über die ihrer Einzelstaaten zu stellen.

Lauter Chor der Bedenkenträger

Und die Erneuerung? Reformen werden beschworen und sind vor dem Hintergrund, dass die USA unter Donald Trump immer weniger als westliche Ordnungsmacht taugen, dringend notwendig. Doch auch hier nur Dissens. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert mutig eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und einen EU-Finanzminister, und wird gleich wieder eingefangen. Vom Ruf nach den Vereinigten Staaten von Europa durch SPD-Chef Martin Schulz ganz zu schweigen. Da ist er dann wieder zu hören, der laute Chor der Bedenkenträger. Ein starkes Europa – im Moment ein frommer Wunsch.

hans-ulrich.brandt(at)weser-kurier.de