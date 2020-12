Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex soll mehrfach Kenntnis von in Seenot geratenen Flüchtlingsbooten im Mittelmeer gehabt haben, ohne zu helfen. (Santi Palacios/dpa)

Der Bundesaußenminister wählte deutliche Worte. „Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten außerordentlich darum bemüht, einen Weg zu finden, wie man den Dialog mit der Türkei forcieren kann“, sagte Heiko Maas (SPD) am Montag vor einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen. Bedauerlicherweise sei es aufgrund von Spannungen zwischen der Türkei, Zypern und Griechenland aber nicht dazu gekommen. Bei dem Treffen ging es vor allem um die türkischen Probebohrungen nach Gas in der Ägäis. Dabei gäbe es einen möglicherweise noch wichtigeren Grund, die Regierung um Präsident Recep Tayyip Erdogan frontal anzugehen: die Zustände auf den Fluchtrouten im Mittelmeer.

Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis hat sich am Montag per Brief bei der EU-Kommission beschwert. Darin heißt es: „Nach Aussagen von Migranten kam ein Schiff der türkischen Küstenwache bei dem Boot (der Flüchtlinge, d. Red.) an. Aber anstatt wie angefordert Hilfe anzubieten, verursachte es hohe Wellen und trieb das kleine Schiff in Richtung der griechischen Marine-Einheiten im Mittelmeer.“ Bei der Aktion verloren zwei Migranten ihr Leben. Recherchen internationaler Hilfswerke und Journalisten-Netzwerke belegen, dass sogenannte Pushbacks keine Einzelfälle sind – und dass die Europäer offenbar selbst an solchen Aktionen beteiligt sind. Ist das der Grund für das Schweigen Brüssels?

Seit März hält die türkische Marine Flüchtlinge nicht mehr auf, sondern versucht, sie offenbar gezielt in die Hoheitsgewässer Griechenlands zu treiben. Die Athener Regierung aber hat eine „aggressive Überwachung“ angeordnet, was bedeutet: Flüchtlingsboote sollen auf jeden Fall gestoppt und zurückgeschleppt werden. Im Innenausschuss des Europäischen Parlamentes wurden in der Vorwoche diverse Bild- und Tondokumente vorgeführt, die genau das belegen sollten. In sechs Fällen, so die Vorwürfe, seien aber auch Mitarbeiter der EU-Grenzschutzbehörde Frontex daran beteiligt gewesen. Mehrfach habe die Agentur Kenntnis von in Seenot geratenen Flüchtlingsschiffen gehabt, aber nicht geholfen. In einem Fall sei sogar ein Luftaufklärer über die Migranten hinweggeflogen, ohne einzugreifen.

Frontex-Chef Fabrice Leggeri steht wegen solcher Zwischenfälle schon seit Monaten unter Beschuss. In einem ersten Bericht, den EU-Innenkommissarin Ylva Johansson als Dienstherrin von Frontex angefordert hatte, wies Leggeri alle Beschuldigungen gegen seine Beamten zurück Es handele sich um „Missverständnisse“. Das Flugzeug, das angeblich ein Flüchtlingsboot überflogen und nicht reagiert haben soll, sei an dem genannten Tag gar nicht in der Luft gewesen. Glaubwürdig nannten die Volksvertreter diese Schilderungen nicht, weil einige Berichte auch von Fischern vor Ort und sogar Frontex-Mitarbeitern bestätigt wurden, denen das Vorgehen der eigenen Behörde Gewissensbisse bereitet.

Die Sozialdemokraten im Innenausschuss des EU-Parlaments hatten denn auch in der Vorwoche genug von Leggeris Versuchen, bei Pushbacks „weggeschaut oder sogar mitgemacht zu haben“, wie es in einer Erklärung der zuständigen Expertin der SPD-Europafraktion, Birgit Sippel, hieß. Leggeri habe zu viele Fragen offengelassen. „Es wird deutlich, dass der Frontex-Direktor in vielen seiner Verantwortlichkeiten gescheitert ist und als Konsequenz für sein Handeln zurücktreten sollte.“

Derweil wird eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen gegenüber der Türkei beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag erwartet. Die Staats- und Regierungschefs hatten Anfang Oktober beschlossen, dann eine Bewertung der türkischen Politik vorzunehmen. Zugleich wurde vereinbart, im Fall neuer einseitiger Maßnahmen der Türkei alle möglichen Instrumente und Optionen zu nutzen – was auch neue Sanktionen einschließen könnte. Um die Türkei davon abzuhalten, war ihr zudem eine engere Zusammenarbeit für den Fall in Aussicht gestellt worden, dass sich der Konflikt mit den EU-Ländern Griechenland und Zypern beruhigt.