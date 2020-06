Michel Barnier, Chefunterhändler der Europäischen Union, wirft Großbritannien vor, von bereits im Oktober 2019 vereinbarten Grundsätzen für das geplante Abkommen abzuweichen. (HERMAN/DPA)

Der sonst für seine Geduld gerühmte Michel Barnier versuchte erst gar nicht, seinen Ärger und seine Frustration zu verbergen. Zum vierten und vorerst letzten Mal sprach der EU-Chefunterhändler am Freitagmittag über mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen über ein künftiges Freihandelsabkommen zwischen Brüssel und London. Sein Resümee: „Wir können nicht ewig so weitermachen.“ Sein britischer Kollege David Frost fasste die Ergebnisse dieser Woche ebenfalls als „begrenzte Fortschritte“ zusammen, fügte aber immerhin noch an, dass die fruchtlosen Gespräche in einem „positiven Ton“ geführt worden wären. Ob seine Worte die tatsächliche Atmosphäre beschrieben oder eher der britischen Höflichkeit geschuldet waren, sei mal dahingestellt.

Einen Abbruch der wegen des Coronavirus virtuell geführten Gespräche dürfte es dennoch nicht geben. Vielmehr müssten die Verhandlungen laut Frost „intensiviert und beschleunigt“ werden, wolle man vorankommen. Barnier schlug eine weitere Verhandlungsrunde noch in diesem Monat vor. Ob es dann zu einem Durchbruch kommt, darf bezweifelt werden. Zu verhärtet wirken die Fronten. Brüssel wirft den Briten Rosinenpickerei vor, London wiederum beklagt den „ideologischen Ansatz“ der EU. Alles wie eh und je, möchte man meinen. Doch den beiden Partnern läuft die Zeit davon. Die britische Regierung müsste bis Ende Juni um eine Verlängerung der Übergangsphase bitten, die am 31. Dezember ausläuft und in der das Land noch Mitglied des Binnenmarkts ist und zur Zollunion gehört. Einen Aufschub hat der britische Premierminister Boris Johnson jedoch vehement und sogar per Gesetz ausgeschlossen. Er riskiert damit zwar einen sogenannten No Deal, einen harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und Kontrollen. In der Heimat aber würde der Hardliner zumindest sein Versprechen halten und die Europaskeptiker in den eigenen konservativen Reihen befriedigen. Hinzu kommt, dass viele Parlamentarier hoffen, mit der Corona-Krise negative Auswirkungen eines ungeregelten Brexit auf die Wirtschaft kaschieren zu können.

Hinter den Kulissen heißt es, dass noch im Juni ein Gipfel anberaumt werden könnte, auf dem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Johnson nach einem Weg aus der Sackgasse suchen wollen. Neben Tausenden von ungeklärten Bereichen dreht sich der Streit vor allem um die Forderung Brüssels nach gleichen Wettbewerbsbedingungen, um die künftige Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei möglichen Differenzen und um die Fischerei. Sie alle spielten bereits eine prominente Rolle in der politischen Erklärung vom Herbst vergangenen Jahres, auf die sich die EU und das Königreich gemeinsam mit dem Austrittsabkommen geeinigt hatten. Diese war zwar rechtlich unverbindlich, sollte aber den Rahmen für das künftige Verhältnis stecken.

Während der Pressekonferenz am Freitag holte Barnier eine Kopie des Dokuments hervor und streckte es genervt in die Höhe. Die politische Erklärung sei in allen Sprachen erhältlich, auch in Englisch, sagte er gereizt. „Sie zu lesen, ist nicht schwierig.“ Seiner Ansicht nach versuche sich die britische Regierung Runde um Runde mehr von bereits getroffenen Vereinbarungen zu entfernen. „Wir können und werden dieses Zurückziehen von der politischen Erklärung nicht akzeptieren.“ Mit Johnson höchstpersönlich habe man die Einigung vereinbart. Gleichwohl dürfte auch Barnier klar sein, dass es Kompromisse von beiden Seiten braucht, um zu einem Erfolg zu gelangen.

Bislang etwa fordert Brüssel beim emotional aufgeladenen Thema Fischereirechte den Status quo, während das Königreich die Gemeinsame Fischereipolitik aufgeben und die Fischfang-Kontingente jährlich neu aushandeln will. Großbritannien kann nach internationalem Recht bis zu 200 Seemeilen um seine Küsten als ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen – und dort sind ausgerechnet die fischreichsten Gebiete der Nordsee. Die EU sucht einen Hebel in der Verknüpfung mit anderen Themen, zum Beispiel Finanzdienstleistungen. Einen Handelsdeal gebe es nicht ohne Einigung beim Fisch, heißt es. Dass sich hier auch Brüssel annähern muss, wisse auch Barnier, kritisieren vor allem Beobachter auf der Insel.

Die deutsche Industrie warnt angesichts der schleppenden Verhandlungen vor einem „Desaster“ für die Wirtschaft in der EU und in Großbritannien. „Die Verärgerung in den Unternehmen über den mangelnden Verhandlungsfortschritt wächst“, teilte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang, mit. Bewege sich London nicht in zentralen Fragen, müssten sich die Unternehmen auf einen harten Bruch einstellen. Es sei „unverantwortlich“, die Möglichkeit einer Verlängerung der Übergangsphase vom Tisch zu wischen. „Ein Scheitern der Verhandlungen wäre ein Desaster für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals.“